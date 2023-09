Биринчи артыкчылык Биометрикалык Технология Провайдеринин Infinite ID'син алат

Иш менен камсыз кылуунун фондун текшерүү жана текшерүү кызматтарынын провайдери болгон First Advantage 41 миллион долларга накталай акчага Infinite ID биометрикалык технология провайдерин сатып алганын жарыялады. Сатып алуу First Advantage тармагын кеңейтүүнү жана анын АКШдагы кардарлары үчүн инсандыгын текшерүү сунуштарын кеңейтүүнү көздөйт.

Башкы кеңсеси Нью-Йорктун Хиксвилл шаарында жайгашкан Infinite ID - Enlightenment Capital жеке инвестициялык фирмасынын портфелдик компаниясы. Компаниянын жылдык кирешеси 10 миллион доллардан ашат деп күтүлүүдө. Биометрикалык технология провайдери коргоо жана чалгындоо, улуттук коопсуздук, укук коргоо, чек ара коопсуздугу, табигый кырсыктарга жооп берүү жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу жана корпоративдик коопсуздук сыяктуу түрдүү секторлор үчүн идентификациялоо жана аутентификация куралдарын сунуштайт.

First Advantage компаниясынын башкы директору Скотт Стейплс Infinite ID программасы компаниянын учурдагы RightID жана Digital Identity Services сунуштарын толуктай турганын билдирди. Бул сатып алуу First Advantage продуктунун портфелин жана негизги бизнесин кеңейтүүгө карай олуттуу кадам катары каралат.

Бул сатып алуу менен, First Advanage иш берүүчүлөргө тобокелдиктерди азайтуу жана шайкештикти сактоого жардам берүү үчүн өнүккөн биометрикалык технологиялык чечимдерди берүү боюнча өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга багытталган. Биометрикалык аутентификация адамдын инсандыгын текшерүү үчүн манжа издери, бетти таануу же ирис сканерлөө сыяктуу уникалдуу физикалык же жүрүм-турум мүнөздөмөлөрүн колдонуу менен коопсуздуктун жогорку деңгээлин сунуштайт.

