Дүйнөлүк тилдер жана санариптик гуманитардык илимдер боюнча жолугушуу Арканзас университетине кайтып келди

Арканзас университетиндеги Дүйнөлүк тилдер жана санариптик гуманитардык илимдер студиясы санариптик гуманитардык жолугушуунун кайтып келгенин жарыялоого кубанычта. Иш-чара JB Hunt борборунда жайгашкан студияда 14-сентябрда саат 4:5дөн XNUMX:XNUMXгө чейин өтөт.

DH Meet-Up ачылышында Дүйнөлүк тилдер, адабияттар жана маданияттар кафедрасынын окутуучулары жана аспиранттары дүйнөлүк маданияттар менен санарип технологияларды айкалыштырган долбоорлорун көрсөтүшөт. Катышуучулар ар кандай темадагы презентацияларды, мисалы, 360 фотосүрөтү, байыркы жерлерге интерактивдүү виртуалдык турлар, орто кылымдагы француз тилин үйрөнүү үчүн сенсордук экрандагы палеография сабактары жана класста санариптик куралдарды инновациялык колдонуу сыяктуу презентацияларды көрө алышат.

Иш-чарадан кийин WLDH студиясында кабыл алуу уюштурулуп, катышуучуларга тармактык байланышка жана сунушталган долбоорлорду андан ары талкуулоого мүмкүнчүлүк түзүлөт.

Айдын экинчи DH Meet-Up 28-сентябрда саат 11:12дөн XNUMX:XNUMXгө чейин болот Бул жолугушууда WLLC бөлүмүнүн окутуучулары жана аспиранттары катышат, алар дүйнөлүк маданияттарды жана санариптик технологияларды айкалыштырган келечектеги долбоорлор боюнча пландары менен бөлүшүшөт. Бул каржылоо, потенциалдуу курстар жана окуу бөлүмдөрү боюнча сунуштарды камтыйт. Бул иш-чарадан кийин студия тарабынан түшкү тамак берилет.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

