Orchard Улуу Британиянын DSP'лери үчүн санариптик эсеп менеджерин жалдоодо

The Orchard, алдыңкы музыка таратуу компаниясы, Apple, Amazon жана VEVO сыяктуу Улуу Британиянын санарип кызмат көрсөтүүчүлөрү (DSPs) менен негизги мамилелерди башкаруу үчүн Digital Account Manager издейт. Бул ролу сүрөтчүлөр жана энбелгилер үчүн кызыктуу мазмун кампанияларын түзүү үчүн энбелгилерди башкаруу жана маркетинг топтору менен тыгыз иштөөнү, ошондой эле санарип сатуучулар менен күнүмдүк мамилелерди башкарууну камтыйт.

Жоопкерчиликтерге ойнотмо тизмелерди жайгаштыруу жана биргелешкен маркетинг кампаниялары үчүн питтинг, ошондой эле жолугушууларга, иш-чараларга жана концерттерге катышуу аркылуу санарип сатуучулар менен мамилелерди сактоо кирет. Кошумчалай кетсек, Санариптик эсеп менеджери энбелгилердин жана сүрөтчүлөрдүн муктаждыктарын канааттандыруу үчүн релиз графигине артыкчылык берет жана талдайт, талдоо жана натыйжаларды кызыкдар тараптарга кабарлайт.

Идеалдуу талапкердин эки жылдан ашык музыкалык өнөр тажрыйбасы, алдыңкы санариптик чекене платформалар боюнча күчтүү билими жана сатуу стратегиясын жакшы түшүнүшү керек. Чекене эсептер же санариптик маркетинг платформалары менен баарлашуу тажрыйбасы, эң сонун коммуникация көндүмдөрү, социалдык медиа пейзажын терең түшүнүү жана күчтүү аналитикалык жөндөмдөр артыкчылыкка ээ. Excel, PowerPoint жана Word менен таанышуу да талап кылынат.

Orchard заманбап, ар түрдүү жана инновациялык иш чөйрөсү менен дүйнөлүк аренада чыгармачылык сапарга салым кошууга мүмкүнчүлүк берет. Алар ошондой эле окууга жана өнүктүрүүгө инвестицияларды, ошондой эле жеке медициналык камсыздандыруу, кең пейил пенсиялык схема, өмүрдү камсыздоо жана кирешени коргоо сыяктуу бир катар артыкчылыктарды камсыз кылат.

The Orchard жөнүндө:

The Orchard пионердик музыка, видео жана тасмаларды бөлүштүрүү компаниясы жана дүйнө жүзү боюнча иш алып барган жогорку деңгээлдеги көп каналдуу тармак. Алардын сатууга жана маркетингге комплекстүү мамилеси, өнөр жайдагы алдыңкы технологиялар жана операциялар менен айкалышып, санариптик, физикалык жана мобилдик түйүндөрдө жеткиликтүүлүктү жана кирешени көбөйтөт. 1997-жылы негизделген The Orchard оюн-зоок индустриясындагы бизнеске жана жаратуучуларга мүмкүнчүлүк берет.

