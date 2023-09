Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Анимени Mario Party стилиндеги оюнга айлантат

By

Популярдуу аниме сериясы, Demon Slayer, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase деп аталган жаңы видео оюнун чыгарганы жатат! Saikyou Taishi! Nintendo Switch үчүн. Кадимки аниме мушташ оюндарынан айырмаланып, бул оюн Mario Party-эске үстөл оюнунун форматын алат.

Mario Party сыяктуу, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! ар кандай мини-оюндарды камтыган төрт оюнчу тарап оюну. Оюнчулар стол оюнунун плиткаларын аралап өтүү үчүн сөөктөрдү ыргытышат жана каармандардын бири Незуко кайсы кутуча жашынып жатканын болжолдоо сыяктуу жеңил оюндарга катышышат. Бирок оюнда түнкү цикл да камтылган, анда оюнчулар жиндерди таап, жок кылышы керек. , бул аниме сериясына шайкеш келет.

Незуко оюндун экинчи каарманына түшүп калганда, оюнчулар башкы каарман Танджиро Камадо, Зенитсу Агацума, Иносуке Хашибира жана Хаширанын тогуз мүчөсү катары ойноону тандай алышат. Оюн сериалдын күйөрмандары үчүн тааныш каармандарды жана кызыктуу оюнду тартуу менен кызыктуу тажрыйбаны камсыз кылууга багытталган.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! бул Demon Slayer сериясынын Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles кийинки видео оюнунун экинчи адаптациясы, CyberConnect2 тарабынан иштелип чыккан аренадагы согушкер. Алдыда боло турган оюн 2024-жылы жапондук eShop дүкөнүндө чыгышы күтүлүүдө, ал эми мурунку оюндун локализациясынын негизинде бир аздан кийин англис тилиндеги релиз чыгышы мүмкүн.

Жалпысынан, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Demon Slayer дүйнөсүн уникалдуу Mario Party стилиндеги оюнда жандандырып, күйөрмандарга сүйүктүү серияларды көрүүнүн жаңы жолун сунуштайт.

