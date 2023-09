Apple дүкөнүнүн веб-сайты iPhone 15тин башталышынын алдында оффлайн режимине өтөт

Apple Дүкөнүнүн веб-сайты шейшемби күнү эртең менен, iPhone 15тин көптөн күтүлгөн ишке киришине бир нече саат калганда убактылуу оффлайн режимине өттү. Вебсайт жаңыртуулардан өтүп жаткандыгы тууралуу билдирүүнү көрсөтүп, конокторду тез арада кайра текшерүүгө үндөдү. iPhone 15тин ишке кириши менен байланышкан көк-боз түстөгү анимациялык Apple логотиби жана түз обо агымынын жумушчу шилтемеси көрсөтүлдү.

Apple компаниясынын башкы директору Тим Кук Apple Парктын Стив Жобс театрында саат 1:15дө компаниянын флагмандык продуктунун акыркы версиясын ачканы жатат. Вебсайттын бузулушу iPhone XNUMXке болгон кызыгуунун натыйжасыбы же Apple өзүнүн онлайн базарына өзгөртүүлөрдү киргизип жатабы, азырынча белгисиз.

iPhone 15 22-сентябрда чыгарылат деп күтүлүүдө, анын үч модели ар кандай баада жеткиликтүү. Стандарттык версия 799 доллардан башталат, ал эми Pro Max опциясы 1,099 доллардан бааланат. IPhone 15теги көрүнүктүү өзгөрүүлөрдүн бири - Европа Биримдиги тарабынан берилген USB-C стандарттык кубаттоо портунун кабыл алынышы. Бул кадам Apple компаниясынын Lightning кубаттоо портунан кеткендигин билдирет.

iPhone 15тин тегерегиндеги ушак-айыңдарга “Аракет баскычын” киргизүү кирет, ал колдонуучуларга түзмөктүн кулпусун ачпастан же колдонмолор аркылуу өтпөстөн ар кандай функцияларга жана жөндөөлөргө тез жетүү мүмкүнчүлүгүн берет. Деталдары аз болгону менен, эксперттер бул баскыч iPhone 15 Proну мурунку моделдерден айырмалай алат деп ишенишет.

Apple адатта күзүндө жаңы продуктуну сунуштайт, ал эми iPhone 14 былтыр сентябрда чыккан. Жакында эле рекорддук рыноктук капиталдаштырууга 3 триллион долларга жеткен компаниянын акциялары шейшемби күнү эртең мененки соодада бир аз төмөндөдү.

