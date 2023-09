Түрк астрономдору Gaia маалыматтарын колдонуу менен NGC 2509 ачык кластерин изилдөөдө

By

Стамбул университетинин астрономдору ESAнын Гаиа спутнигинен алынган маалыматтарды колдонуу менен NGC 2509 ачык кластери боюнча изилдөө жүргүзүп, анын структуралык жана астрофизикалык параметрлери боюнча түшүнүктөрдү беришти. Ачык кластерлер – бири-бири менен эркин гравитациялык байланышта болгон жана бир эле гиганттык молекулалык булуттан пайда болгон жылдыздардын топтору. NGC 2509, Puppis топ жылдызында жайгашкан, орто жаштагы ачык кластер, начар изилденген, анын көптөгөн касиеттери дагы эле белгисиз. NGC 2509ду изилдөө үчүн астрономдор Gaia Data Release 3 астрометриялык жана фотометрикалык маалыматтарды талдап чыгышты. Алар кластер мүчөлөрүн талаа жылдыздарынан бөлүп, NGC 2509дун дагы так фундаменталдык параметрлерин аныкташты.

Изилдөө көрсөткөндөй, NGC 2509 орточо туура кыймылы -2.72 жана 0.8 мас/жыл оңго көтөрүлүү жана кыйшаюу боюнча. Анын болжолдуу расстояние болжол менен 8,200 жарык жылы, ал эми жашы, кыязы, 1.5 миллиард жыл. Кластердин чектөө радиусу болжол менен 16.7 жарык жылы, ал эми кызаруусу 0.1 маг. NGC 2509 металлдуулугу 0.0152 декс деңгээлинде өлчөнөт жана анын борбордук жылдыз тыгыздыгы болжол менен 32.33 жылдыз/arcmin².

Белгилүү галактикалык ачык кластерлердин тизмесин кеңейтүү жана аларды майда-чүйдөсүнө чейин изилдөө галактикабыздын пайда болушу жана эволюциясы жөнүндөгү түшүнүктү өркүндөтүү үчүн абдан маанилүү. Бул изилдөө NGC 2509 билимине салым кошот жана анын касиеттери жөнүндө баалуу маалыматтарды берет. Ачык кластерлерди андан ары изилдөө жана изилдөө биздин ааламдын татаал табияты жөнүндө көбүрөөк ача берет.

