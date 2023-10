TOI-1801 b: Жаш планеталык системадагы мелүүн мини-Нептун

By

Биз TOI-1801 b, жаш M карлик жылдызынын айланасында жүргөн кызыктуу мелүүн мини-Нептундун ачылышын жарыялайбыз. Алгач 2020-жылдын апрелинде TESS планетасына талапкер катары аныкталган TOI-1801 b 21.3 күндүк мөөнөткө ээ. Бирок, жер үстүндөгү кийинки байкоолор, анын ичинде транзиттин ичинде жана сыртында фотометрия жана радиалдык ылдамдыкты так өлчөө планетанын чыныгы мезгили 10.6 күн экендигин аныктады.

Бул кийинки байкоолор аркылуу биз TOI-1801 b 5.74 ± 1.46 M⊕ массасы жана 2.08 ± 0.12 R⊕ радиусу бар экенин аныктадык. Бул өлчөөлөрдүн негизинде биз TOI-1801 b негизинен суудан жана таштан турат, анын атмосферасында суутек газы анча чоң эмес (массасы боюнча 2%ке чейин) бар деп ишенимдүү түрдө жыйынтык чыгара алабыз.

Андан тышкары, болжол менен 900 миллион жыл деп болжолдонгон системанын жашы TOI-1801 b жаш транзиттик экзопланеталардын калкынын арасында орун алат. Башка белгилүү экзопланеталар менен бирге пландалган TOI-1801 b уникалдуу мүчө катары өзгөчөлөнөт.

Масса-радиус байланышын көрсөткөн диаграммада TOI-1801 b белгисиздиктери ишеним деңгээли менен түстүү көлөкөлүү аймактар ​​катары сүрөттөлгөн. Ар кандай түстүү сызыктар менен берилген композиция моделдери экзопланетанын потенциалдуу түзүлүшү жөнүндө түшүнүк берет. Тактап айтканда, орто жана оң панелдер, тиешелүүлүгүнө жараша, газсыз жана газ конверт менен курамы моделдерин көрсөтөт. Оң панелдеги катуу жана чекиттүү сызыктар газ кабыгынын ар кандай температура сценарийлерин көрсөтөт.

Маалымат катары, диаграммада Жер жана Нептун да камтылган. Кошумчалай кетсек, B22 жана M22 бир эле планета үчүн жарыяланган карама-каршы натыйжаларга байланыштуу шилтеме катары ар кандай өлчөөлөрдү көрсөткөн.

Жыйынтыктап айтканда, TOI-1801 b биздин экзопланеталар жөнүндөгү билимибизге кызыктуу кошумча болуп саналат. Анын мелүүн мүнөзү, курамы жана жаш курагы аны андан ары изилдөө үчүн ынанымдуу бутага түзөт. Мындай экзопланеталарды тынымсыз изилдөө биздин Күн системасынан тышкары ар түрдүү чөйрөлөрдө планеталардын пайда болушун жана эволюциясын түшүнүүгө жардам берет.

Аныктама:

– TESS: Транзиттик экзопланеталарды изилдөө спутниги

– M эргежээл: массасы Күндүкүнөн 0.08 жана 0.6 эсеге чейин болгон, кызыл эргежээл деп дагы белгилүү болгон негизги ырааттуу жылдыздын бир түрү.

– Радиалдык ылдамдык (RV): Доплердик жылышуу эффектинин жардамы менен жылдыздын байкоочуга карай же андан алыстаган кыймылын өлчөө.

– Масса жана радиус: Масса объекттеги заттын санын билдирет, ал эми радиус борбордон сырткы бетке чейинки аралыкты өлчөйт.

– Изо-тыгыздык сызыктары: Массалык-радиус диаграммасында ар кандай композиция моделдеринде бирдей тыгыздыктагы сызыктарды чагылдырган сызылган боз сызыктар.

– Спецификалык энтропия: Системанын башаламандыгын же кокустуктун санын аныктаган термодинамикалык касиет.

– H2: Молекулярдык суутек газы.

– КАРМЕНС ЖАНА АЖЫРАГАНДАР: радиалдык ылдамдыкты так өлчөө үчүн колдонулган аспаптар.

