Кванттык механикада сакталуу мыйзамдарын изилдөө

Сактоо мыйзамдары – физикадагы белгилүү бир чоңдуктардын же касиеттердин убакыттын өтүшү менен обочолонгон физикалык системаларда сакталышын сүрөттөгөн негизги принциптери. Массалык энергиянын, импульстун жана электр зарядынын сакталышын камтыган бул мыйзамдар ааламдын жүрүм-турумун түшүнүү үчүн абдан маанилүү. Алар жаратылышта боло турган же болушу мүмкүн эмес процесстерди аныктайт. Мисалы, импульстун сакталышы жабык системада кагылышуу сыяктуу окуяга чейин жана андан кийин бардык моменттердин суммасы туруктуу бойдон калаарын көрсөтөт.

Классикалык механикада сакталуу мыйзамдары бекем орнотулганы менен, кванттык механика чөйрөсүндө алар кызыктуураак болот. Кванттык механикада сакталуу теоремалар физикалык системалардын симметриялары сыяктуу принциптерден келип чыгат, классикалык механикадан айырмаланып, алар башынан эле болжолдонот.

Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жарыяланган жаңы изилдөөдө изилдөөчүлөр кванттык механикада сакталуу мыйзамдарын андан ары изилдөө үчүн ой жүгүртүү экспериментин иштеп чыгышты. Ой эксперименттери, теориялардын жана принциптердин кесепеттерин изилдөө үчүн колдонулган гипотетикалык сценарийлер кванттык механиканын табиятына жаңы түшүнүктөрдү берет.

Изилдөөчүлөр жараткан ой экспериментине дөңгөлөктөрү бири-бирине карама-каршы келген отургучтарда отурган эки каарман Элис жана Боб кирет. Алар бири-бирин түрткөндө, бирдей ылдамдыкта карама-каршы багытта кыймылдашат, натыйжада ылдамдыктардын туруктуу суммасы нөлгө барабар болот. Бул кванттык чөйрөдө импульстун сакталышын көрсөтөт.

Бул ой экспериментинин мааниси анын конкреттүү сценарийинен тышкары. Ал ар түрдүү массалары, баштапкы кыймылы жана татаал өз ара аракеттенүүсү менен сценарийлерди камтыган сактоо мыйзамдарынын универсалдуу колдонулушун көрсөтөт. Сактоо мыйзамдары табиятта кездешүүчү симметриялардан келип чыгат жана алардын алдын ала билгичтиги өз ара аракеттенүүнүн конкреттүү деталдарына карабастан сакталат.

Бирок кванттык механикада салттуу сактоо мыйзамдары кыйынчылыктарга дуушар болот. Кванттык системада белгилүү бир чоңдукту өлчөө системаны бузуп, анын кийинки эволюциясын түп тамырынан бери өзгөртөт. Бул кыйынчылыкты жеңүү үчүн изилдөөчүлөр белгилүү бир баштапкы абалда кванттык системаны даярдоону жана даярдалгандан кийин дароо сакталган чоңдукту өлчөөнү камтыган эксперименталдык түзүлүштү иштеп чыгышты. Андан кийин алар системанын эч кандай өлчөөсүз өнүгүүсүнө жол берип, бурчтук импульстун сакталышы айрым учурларда да сакталып калаарын ачып беришти.

Бул изилдөө кванттык механиканын негизги принциптерин жана кванттык системалардын жүрүм-турумун жөнгө салуучу сакталуу мыйзамдарын тереңирээк түшүнүүгө өбөлгө түзөт. Ой эксперименттери жана инновациялык эксперименталдык орнотуулар аркылуу бул мыйзамдарды изилдөө менен, окумуштуулар кванттык чөйрөнүн сырларын ачууну уланта алышат.

