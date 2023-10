Изилдөө Германиядагы порнографияны колдонууга динге тиешеси жок экенин көрсөттү

Сексуалдык жүрүм-турум архивдеринде жарыяланган акыркы изилдөө Германияда диний көз караш менен онлайн порнографияны колдонуунун ортосундагы байланышты изилдеген. Изилдөөчүлөр ар кандай диний топтордун онлайн жүрүм-туруму жөнүндө түшүнүк алуу үчүн сурамжылоо маалыматтары менен бирге веб-көзөмөл панелинин маалыматтарын колдонушкан.

Динчилдик менен порнографияны колдонуунун ортосунда күчтүү корреляция бар экенин көрсөткөн мурунку изилдөөлөрдөн айырмаланып, натыйжалар немец католиктери, протестанттары жана диний көз карашы жоктор интернеттеги порнографияны колдонушат. Башка жагынан алганда, мусулмандар же православдык христиандар сыяктуу азчылыктардын дининин өкүлдөрү интернеттеги порнографиялык көрүнүштөргө азыраак тартылышат.

Изилдөө ошондой эле башка өлкөлөрдө жүргүзүлгөн изилдөөлөр менен салыштырганда карама-каршы натыйжаларды көрсөттү. Германияда протестант же католик болуу Америка Кошмо Штаттары сыяктуу өлкөлөрдөн айырмаланып, онлайн порнографияны колдонуу ыктымалдыгын олуттуу түрдө азайтпайт. Изилдөөчүлөр бул айырмачылык немис христиандарынын салыштырмалуу көбүрөөк либералдуу мамилесине байланыштуу болушу мүмкүн деп божомолдошот.

Бул тема боюнча мурунку изилдөөлөрдүн бир чектөөсү, ал бир жактуу жана так эместиктерге дуушар болушу мүмкүн болгон сурамжылоолор аркылуу өз алдынча отчеттуулукка таянган. Интернетке көз салуу панелинин маалыматтарын колдонуу адамдардын интернеттеги жүрүм-турумун, анын ичинде порнографияны колдонууну объективдүү жана так өлчөөнү камсыз кылат.

Изилдөөчүлөр бул изилдөөнүн жыйынтыктары мурунку божомолдорго шек келтирип, интернеттеги порнография сыяктуу сезимтал темаларды изилдөө үчүн веб-көзөмөл сыяктуу альтернативдик ыкмаларды колдонуунун маанилүүлүгүн баса белгилешет. Веб көз салуу маалыматтарына таянуу менен, изилдөөчүлөр адамдардын чыныгы онлайн иш-аракеттерин толук түшүнүүнү камсыз кылуу менен, өз алдынча билдирилген маалыматтар менен байланышкан чектөөлөрдү айланып өтүшөт.

Жалпысынан алганда, бул изилдөө Германияда диний көз караш менен онлайн порнографияны колдонуунун ортосундагы мамилени түшүнүүгө жардам берет. Ал мындай жүрүм-турумду изилдеп жатканда маданий жана диний айырмачылыктарды эске алган нюанстык изилдөөлөрдүн зарылдыгын баса белгилейт.

Булак: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Маалымат үчүн:

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, A Re-revaluation of Online Pornography Use in Germany: Web Tracking and Survey Data Analysis, Archives of Sexual Behavior (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8