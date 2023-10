Асмандын жогорку булганышы: Жердин стратосферасында космостук таштандылардын издери табылган

By

Стратосферадагы изилдөө учагынан чогултулган маалыматтарды талдоочу илимпоздор таң калыштуу ачылыш жасашты – ташталган космостук аппараттардан металлдын кичинекей бөлүктөрүн жана экзотикалык элементтерди. Улуттук Океандык Атмосфералык Администрация (NOAA), Пердю университети жана Лидс университети менен бирге жүргүзгөн изилдөөлөр стратосферадагы бөлүкчөлөрдүн болжол менен 10% камтылган алюминий жана башка металлдарды тапты. Эң күтүлбөгөн элементтердин арасында ниобий жана гафний болгон, алар сейрек кездешүүчү элементтер, адатта, атмосферанын бул аймагында кездешпейт. Алардын келип чыгышынын сыры элементтерди спутниктерге жана ракеталык күчөткүчтерге карап, аларды ысыкка чыдамдуу, жогорку эффективдүү эритмелерде колдонгондо чечилген.

Изилдөөдө айрым аба бөлүкчөлөрүн чогултуу жана химиялык анализдөө үчүн изилдөө учагында орнотулган PALMS (Лазердик спектрометрия боюнча бөлүкчөлөрдүн анализи) деп аталган атайын аспап колдонулган. Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жарыяланган изилдөө стратосферадагы аэрозоль бөлүкчөлөрүн изилдөөгө багытталган. Жер атмосферасынын экинчи катмары болгон стратосферада планетаны зыяндуу ультрафиолет нурларынан коргогон озон катмары жайгашкан.

Акыркы беш жылда 5,000ден ашуун спутник учурулган жана алардын көбү атмосферага кайра кире баштайт деп күтүлгөн космостук таштандылардан чыккан булгануунун көлөмү аз көрүнсө да, бул стратосфералык аэрозолдорго кандай таасир этээрин түшүнүү зарыл. Космос мейкиндигиндеги объекттерге көз салган OrbitingNow уюму учурда Жердин төмөн орбитасындагы 8,000ге жакын объектти көзөмөлдөйт, алар акыры атмосферада күйүп кетет.

Бул изилдөө Жердин айлана-чөйрөсүнө космостук изилдөөлөрдүн көрүнбөгөн таасирин жана космостук калдыктарды жоопкерчилик менен жок кылуунун маанилүүлүгүн көрсөтөт. Космостук таштандылар биздин атмосферага кандай таасир тийгизерин түшүнүү биздин планетаны коргоо үчүн да, космостук технологияларды туруктуу өнүктүрүү үчүн да абдан маанилүү.

