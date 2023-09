SpaceX Falcon 9 ракетасын Starlink спутниктери менен учурат

SpaceX Falcon 9 ракетасын Ванденберг космостук күчтөрүнүн базасынан дүйшөмбү күнү, 11-сентябрда саат 11:57де учурууну пландаштырууда. Ракета SpaceXтин жогорку ылдамдыктагы кең тилкелүү спутниктик интернет кызматынын бир бөлүгү болгон 21 Starlink спутнигин алып барат.

Алгачкы учуруу кечигип калса, SpaceXде шейшемби жана шаршемби күндөрү резервдик учуруу мүмкүнчүлүктөрү бар. Компания Тынч океандагы Of Course I Still Love You учкучсуз кемесине ракетанын биринчи баскычын көтөрүүнү максат кылууда, ал бул атайын күчөткүч үчүн 11-рейс болот.

Учурдун түз эфири X (мурдагы Twitter) SpaceX профилинде абага көтөрүлүүгө беш мүнөт калганда жеткиликтүү болот.

Starlink — SpaceXтин глобалдык спутниктик интернет топ жылдызын түзүү боюнча амбициялуу долбоору. Ар биринин салмагы болжол менен 260 кг болгон бул кичинекей спутниктер бүткүл дүйнө боюнча жогорку ылдамдыктагы, аз кечигүүдөгү интернет байланышын камсыз кылуу үчүн Жердин төмөн орбитасына жайгаштырылат. 21 кошумча спутникти жайгаштыруу менен SpaceX өсүп келе жаткан кең тилкелүү интернет кызматын жакшыртуу үчүн Starlink паркын кеңейтет.

SpaceX компаниясынын көп жолу колдонулуучу Falcon 9 ракета технологиясы ракетанын биринчи баскычын калыбына келтирүү жана кайра колдонуу аркылуу космоско үнөмдүү учурууга мүмкүндүк берет. Компания учуу чыгымдарын азайтуу жана космоско жеткиликтүүлүктү жогорулатуу мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп, күчөткүчтөрдү кондуруу жана кайра жаруу боюнча олуттуу этаптарга жетишти.

Булактары: SpaceX