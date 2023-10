SpaceX Falcon 9 ракетасы 21 Starlink спутнигин учурат

SpaceX Falcon 9 ракетасы Калифорниядагы Ванденберг космостук күчтөрү базасынан 21 Starlink интернет спутнигин орбитага чыгарат. Учуруу бүгүн эртең менен эрте белгиленип, ракета EDT саат 3:47де көтөрүлөт. Бирок, эгерде убакыт иштебесе, үч резервдик мүмкүнчүлүк бар.

Учуруу мурда Twitter деп аталган X каналында веб-трансляцияланат, камтуу абага көтөрүлүүгө беш мүнөт калганда башталат. Эгер баары пландалгандай кетсе, Falcon 9дун биринчи этабы ишке киргизилгенден 8.5 мүнөт өткөндөн кийин "Of Course I Still Love You" дрон кемесине конуп, аман-эсен Жерге кайтып келет. Бул өзгөчө ракетанын биринчи этабы буга чейин 16 учууну аяктады, бул SpaceXтин кайталап пайдалануу рекордунун бирөөсү гана.

21 Starlink спутниги Falcon 9дун жогорку баскычынан учурулгандан кийин болжол менен 62.5 мүнөттөн кийин жайгаштырылат. Бул учуруу SpaceX үчүн 75-жылы 2023-орбиталык миссиясын белгилейт, анткени компания жылдын аягына чейин 100 жана 144-жылы 2024 каттамга жетишүүнү максат кылууда.

SpaceX бул жылы негизги багыты дүйнөлүк интернет камтууну камсыз кылуу максатын көздөгөн Starlink мегаконстелляциясын куруу болду. Учурда Starlink 4,900гө жакын оперативдүү спутниктен турат жана бул сан келечекте дагы өсө берет.

