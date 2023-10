SpaceX Falcon 9 ракетасы 21 Starlink спутнигин орбитага учурат

SpaceX кезектеги ракета учурууга камданып жатат, бул жолу орбитага 21 Starlink интернет спутнигин жайгаштыруу үчүн. Falcon 9 ракетасы ишемби күнү саат 3:47де Калифорниянын Ванденберг космостук күчтөрү базасынан учуп кетмекчи. Кандайдыр бир кечигүүлөр болсо, камдык мүмкүнчүлүктөр EDT 4:23 жана EDT 6:00 ортосунда жеткиликтүү.

Учуруу SpaceX аккаунтунда X (мурдагы Twitter деген ат менен белгилүү) абага көтөрүлүүгө беш мүнөт калганда көрсөтүлөт. Эгер баары план боюнча кетсе, Falcon 9дун биринчи этабы Жерге кайтып келип, учурулгандан кийин болжол менен 8.5 мүнөттөн кийин "Of Course I Still Love You" дрондук кемесине конот. Бул бул конкреттүү ракетанын биринчи баскычы үчүн 16-учууну белгилейт, бул компаниянын кайра пайдалануу рекордунан бир гана учуу аз.

Болжол менен 62.5 мүнөттөн кийин 21 Starlink спутниги Falcon 9дун үстүнкү баскычынан жайгашат. Бул учуруу SpaceXтин 75-жылдагы 2023-орбиталык миссиясы болот, анткени компания жыл аягына чейин 100 рейс жана 144-жылы 2024 учуу максатына жетүүгө умтулууда.

SpaceX компаниясынын Starlink долбоору быйылкы жылы негизги көңүл бурулуп, алардын учууларынын 60%га жакыны интернет мегажылдыздарын кеңейтүүгө арналган. Учурда Starlinkта дээрлик 4,900 операциялык спутник бар жана бул сан жакынкы жылдарда көбөйө берет.

Булак: SpaceX Миссиясынын сүрөттөлүшү