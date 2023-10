SpaceX Falcon 9 ракетасынын таң эрте учурулганын жарыялады

SpaceX Ванденберг космостук күчтөрүнүн базасынан келе жаткан учурууну жарыялады. Компания 12-октябрда саат 47:21де SLC-9Eден Falcon 4 ракетасын учурууну максат кылууда. Бул учуруунун максаты 21 Starlink спутнигин Жердин төмөн орбитасына жайгаштыруу болуп саналат.

Эгерде учуруу пландаштырылгандай улана албаса, SpaceX 1:23төн 3кө чейин үч резервдик мүмкүнчүлүктү аныктады. Кошумчалай кетсек, ишемби күнү саат 11:26дан жекшемби күнү саат 2:50гө чейин алты кошумча резервдик мүмкүнчүлүктөр бар.

Кызыккандар үчүн SpaceXтен түз эфирге чыгууга болжол менен беш мүнөт калганда жеткиликтүү болот. Бул көрүүчүлөргө реалдуу убакытта жаңыртууларды берет жана аларга миссиянын ачылышына күбө болууга мүмкүнчүлүк берет.

Белгилей кетсек, бул миссияны колдой турган бутер мурунку учурууларда 15 жолу колдонулган. Этаптан бөлүнгөндөн кийин ракетанын биринчи баскычы Тынч океандагы Of Course I Still Love You дрондук кемесине конушу күтүлүүдө. Бул кайталап колдонуу SpaceXтин космосту изилдөөгө кеткен чыгымдарды азайтуу жана аны туруктуураак кылуу аракетиндеги маанилүү этап болуп саналат.

Жергиликтүү таасирге келсек, бул учуруу учурунда эч кандай үн угулбайт деп күтүлүүдө. Бул жакын жердеги тургундар үчүн жакшы жаңылык, анткени үн толкундары үзгүлтүккө учуратып, таң калтырышы мүмкүн.

Жалпысынан, SpaceX тарабынан эртең мененки учуруу компаниянын глобалдык спутниктик интернет тармагын өнүктүрүү жана кеңейтүү боюнча уланып жаткан миссиясынын дагы бир кадамын билдирет.

Аныктама:

– Falcon 9 ракетасы: SpaceX тарабынан иштелип чыккан эки баскычтуу орбиталык учуруучу аппарат. Ал спутниктерди жана пайдалуу жүктөрдү космоско ишенимдүү жана коопсуз ташууга арналган.

– Starlink спутниктери: глобалдык кең тилкелүү камтууну камсыз кылуу максатында SpaceX тарабынан жайгаштырылган кичинекей спутниктердин тобу.

– Албетте, мен сени дагы деле сүйөм дрон кемеси: SpaceX тарабынан деңизде ракета күчөткүчтөрдү конуу жана калыбына келтирүү үчүн колдонулган автономдуу учкучсуз кеме.

Булак: SpaceX (URL берилген жок)