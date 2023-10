Спутникти утилдештирүү: Космостогу экологиялык тынчсыздануу

By

Эксплуатациялоо мөөнөтү аяктаган спутниктер космостук агенттиктер үчүн дилемма жаратууда. Бул космостук аппараттарды жок кылуунун азыркы ыкмалары аларды орбитада калтырып, аларды операциялык спутниктерден алыскы көрүстөн орбиталарына көтөрүүдө же атмосферага кайра кирүү үчүн аларды кайра Жерге багыттоодо. Бирок, Пурдю университетинин жана NOAAнын изилдөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлгөн акыркы изилдөө атмосферанын кайра кириши кесепеттерсиз эмес экенин көрсөттү.

Адаттагыдай эле, атмосферага кайра кирүү спутниктерди Жердин төмөн орбитасында (LEO) жок кылуунун ишенимдүү ыкмасы катары каралып келген. LEO акыркы жылдары спутниктерге толгон сайын, бул утилдештирүү ыкмасы популярдуу болуп калды. Бирок Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жарыяланган изилдөө атмосферанын кайра кириши Жердин атмосферасынын жогорку аймагын космостук аппараттардын бууланган калдыктары менен булганышына алып келерин көрсөтүп турат.

Изилдөө тобу атмосферага кирген метеориттердин артында калган ион булуттарынын курамында өзгөрүү байкалган. Алар бул бөлүкчөлөрдүн химиялык манжа изинин өзгөрүшү, атмосферага кайра кирген космостук аппараттардын санынын көбөйүшүнө байланыштуу экенин аныкташкан. Изилдөөчүлөр табылгаларын ырастоо үчүн учактарга приборлорду жабышты жана Аляскадан жана континенттик АКШдан болжол менен 12 миль бийиктикте атмосфераны түз өлчөө иштерин жүргүзүштү.

Изилдөөнүн натыйжалары атмосферада металлдардын, анын ичинде литийдин, алюминийдин, жездин, коргошундун, магнийдин жана натрийдин олуттуу концентрациясын көрсөттү, алар спутниктин кайра кириши менен тыгыз байкоого алынган. Мындан тышкары, изилдөөчүлөр озон катмарын коргоо үчүн жооптуу аэрозолдук бөлүкчөлөрдүн 10% алюминий камтыганын байкашкан.

Бул табылгалардын айлана-чөйрөгө жана климаттын өзгөрүшүнө толук таасири дагы эле белгисиз болсо да, изилдөөчүлөр бул адамдын космоско учуусунун планетадагы олуттуу таасирин баса белгилешет. Атмосферада металлдын концентрациясынын жогорулашынын кесепеттерин түшүнүү озон катмарына да, жер бетиндеги жашоого да потенциалдуу коркунучтарды баалоо үчүн өтө маанилүү. Спутниктерди утилдештирүү ыкмаларынын айлана-чөйрөгө тийгизген кесепеттерин толук түшүнүү жана Жердин атмосферасынын булганышын азайтуу үчүн альтернативалуу стратегияларды изилдөө керек экендигин аныктоо үчүн кошумча изилдөөлөр керек болот.

булагы:

– Аталышы: Спутниктерди жок кылуу ыкмалары жана алардын Жердин атмосферасына тийгизген таасири

– Булак: Улуттук илимдер академиясынын материалдары

– Аныктама: Төмөнкү Жер Орбитасы (LEO) – көпчүлүк спутниктер жана Эл аралык космос станциясы жайгашкан жер бетинен болжол менен 2000 километр аралыктагы мейкиндик аймагы.

– Аныктама: Атмосферага кайра кирүү – бул космостук аппараттын же спутниктин миссиясын аяктагандан кийин же иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин Жердин атмосферасына кирүү процесси.