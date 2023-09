Жаркыраган жана кооз түшүм айы: 2023-жылдын акыркы супер айы

By

29-сентябрдагы толук жыйноо айы түнкү асманды жарыктандырып, 2023-жылдын төртүнчү жана акыркы супер айын белгилейт. Бул асман окуясы өзүнүн эң жогорку жарыгына жума күнү (AEST) кечки саат 7.57де жетет жана ишембинин таңына чейин толугу менен жарыктандырат. НАСАнын айтымында.

Түшүм жыйноочу айды байкоонун эң жакшы жолу - бул жарыктын булгануусунан алыс, чыгышты караган тоскоолдуксуз жерди табуу. Көптөр оруп-жыюу айды ал көтөрүлгөндө кызгылт сары түс менен байланыштырса да, бул көрүнүш бардык толгон айларга мүнөздүү. Түсү горизонтко жакын жердеги Жер атмосферасынын калыңдыгынан келип чыгат, бул Айдын үстүндө тургандагыдан чоңураак, дейт EarthSky.

Супер ай жалпысынан түнкү асманда чоңураак жана жаркыраган көрүнүшкө алып келген демейдегиден Жерге жакыныраак жайгашкан толук ай катары аныкталат. Сентябрь айындагы түшүм жыйноочу ай Жерден болжол менен 361,867 22,604 км алыстыкта ​​болот, бул орточо аралыктан 30 357,200 км жакыныраак. XNUMX-августта Ай бул жылы Жерге эң жакын жеринде, болгону XNUMX XNUMX км алыстыкта ​​болгон.

Бул түшүмдүн айы НАСАнын эсеби боюнча, орточо толук айдан 5 пайызга чоңураак жана 13 пайызга жарык болот деп күтүлүүдө. Кээ бир астрономдор айды суперай деп эсептешет, ал перигейдин 90 пайызында, бул орбитада Жерге эң жакын жакындаган.

Түшүм жыйноочу айды күздүн башталышынан же Түндүк жарым шарда күзгү күн менен түндүн теңелүүсүнүн башталышынан улам алган. Бул быйыл 23-сентябрда болгон. биринчи аязга чейин эгиндерин жыйнап алуу.

түшүм ай тышкары, Түндүк Американын ар кандай түпкү уруулар сентябрь толгон ай үчүн ар кандай аттар бар. Мисалы, Абенаки уруусу аны жүгөрү жасоочу ай деп атаса, Лакота эли күрөң жалбырактардын айы деп аташат, ал эми Пассамакуодди уруусу күзгү ай деп аташат. Корейлер жана жапондор сыяктуу башка маданияттарда да жылдын ушул мезгилинде оруп-жыюу майрамдоо салттары бар.

Ошол эле мезгилде түнкү асманда бир нече планеталар көрүнөт. Сатурн менен Юпитер чыгыштан көтөрүлүп, кийинки сааттарда бийикте көрүнөт, ал эми Венера таң атканга чейин жаркырап турат. The Planetary Society маалыматы боюнча, Меркурийдин чыгыш горизонтто таң атканча төмөн бийлеп жатканын көрүүгө болот.

