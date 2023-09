Өмүр дарагындагы бир нече бутактарды жоготкон адамдар, изилдөө табылгалары

By

Жаңы изилдөө адамдардын иш-аракеттеринен улам келип чыккан алтынчы массалык кырылуунун коркунучу жөнүндө эскертип, адамдар "Өмүр дарагынын" бүт бутактарынын жоголушуна себепкер болуп жатканын белгилейт. Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жарыяланган изилдөө уникалдуу болуп саналат, анткени ал жеке түрлөрдүн эле эмес, бүтүндөй тукумунун жок болуп кетишин изилдейт.

Окумуштуулар омурткалуу жаныбарлардын түрлөрүнө (балыктарды кошпогондо) көңүл буруп, изилденген 5,400 тукумдун ичинен 73ү акыркы 500 жылда жок болуп, алардын көбү акыркы эки кылымда жок болуп кеткенин аныкташкан. Бул жок болуу ылдамдыгы фоссил калдыктарынан алынган эсептөөлөргө караганда күтүлгөндөн бир топ жогору.

Жашоо чөйрөсүн бузуу, ашыкча балык уулоо жана аңчылык сыяктуу адамдын иш-аракеттери бул жок болуу кризисинин негизги себеби катары аныкталган. Бир тукумдун жоголушу бүтүндөй экосистема үчүн чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Изилдөөнүн авторлорунун бири Жерардо Себальос кырдаалдын актуалдуулугун баса белгилеп: «Биздин кооптонгонубуз – биз нерселерди ушунчалык тез жоготуп жатканыбыз, биз үчүн бул цивилизациянын кыйрашынан кабар берет».

Бардык эксперттер тукум курут болуунун учурдагы деңгээли кооптуу экенине макул болгону менен, бул алтынчы массалык кырылып калуубу же жокпу, талаш-тартыш маселеси. Окумуштуулар жапырт жок кылууну кыска убакыттын ичинде түрлөрдүн 75% жоготуусу деп аныкташат. Гавайи университетинин биологу Роберт Коуинин айтымында, бул аныктаманы колдонуу менен, алтынчы массалык кыруу азырынча боло элек.

Бирок Изилдөөнүн натыйжалары Өмүр дарагынын бүтүндөй бутактарынын жоголуп кеткени абалдын оордугун көрсөтүп турат. Бул изилдөө биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана адамзаттын келечегин коргоо үчүн тез арада иш-аракеттердин зарылдыгын көрсөтөт.

