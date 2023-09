Окумуштуулар кванттык эсептөө жана биологиялык белгилөө үчүн кремнезем менен капталган наноалмаздын химиялык механизмин ачышты

Сан-Хосе мамлекеттик университетинин (SJSU) изилдөөчүлөрү наноалмаздарда бирдей кремнезем кабыктарынын пайда болушу үчүн жооптуу байланыш механизмин ачышты. Команда наноматериалдарды изилдөө үчүн SLAC Улуттук Accelerator лабораториясында Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) тарабынан түзүлгөн күчтүү рентген нурларын колдонду. ACS Nanoscience Au журналында жарыяланган жыйынтыктар кремний диоксиди менен капталган наноалмаздарды түзүүгө катышкан химия боюнча маанилүү түшүнүктөрдү берет.

Наноалмаздар - укмуштуудай касиеттери бар өтө кичинекей синтетикалык алмаздар. Кичинекей өлчөмүнө карабастан, нанобриллианттар кемчиликсиз көмүртек торлоруна ээ жана алар магниттик талааларга, электр талааларына жана бөлмө температурасында жарыкка жооп бере алышат. Бул уникалдуу мүнөздөмөлөр наноалмаздарды ар кандай колдонмолорго, анын ичинде кванттык эсептөөлөргө жана клеткалардын биобелгилерине ылайыктуу кылат.

Наноалмаздын функционалдуулугун жогорулатуу үчүн изилдөөчүлөр алмаз бөлүкчөлөрүн кремнезем менен каптоого кайрылышкан. Кремний диоксиди нанобриллианттар үчүн жылмакай жана коргоочу кабыкты гана камсыз кылбастан, ошондой эле жер үстүндөгү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мүмкүндүк берет. Кремний диоксиди каптоосуна белгилүү бир тегдерди кошуу менен, окумуштуулар наноалмаздарды белгилүү бир клеткаларды же жерлерди максаттуу багыттай алышат. Наноалмаздын кыймылына бул көзөмөл биомедицина жана биотехнологиядагы колдонмолор үчүн олуттуу мааниге ээ.

Он жылдан ашуун убакыттан бери илимпоздор наноалмаздарда кремнеземдик катмардын пайда болушунун механизми менен таң калышты. SJSU изилдөөчүлөрү наноалмаз бетиндеги спирт химиялык топтор кремний диоксиди кабыктарынын өсүшүн камсыз кылууда чечүүчү ролду ойноорун аныкташкан. Алар каптоо процессинде аммоний гидроксидин этанол менен киргизүү бул спирт топторун өндүрүүгө алып келерин аныкташкан.

Кремний катмарынын астында жашырылган беттерди изилдөө үчүн SJSUнин изилдөөчүлөрү SSRLдин рентгендик аппараттарын колдонушкан. Алар температуранын өзгөрүшүн аныктоо жана аларды рентгендик энергияга айландыруу үчүн өткөөл кырдын сенсорун, супер сезгич термометрди колдонушкан. Рентген нурларынын абсорбциялык спектроскопиясы (XAS) аркылуу команда наноалмаздардын беттерин изилдеп, кремний диоксиди каптамасынын калыңдыгын нанометрдик масштабда өлчөдү. Натыйжалар наноалмаз сыяктуу суу астында калган материалдарды изилдөө үчүн XAS натыйжалуулугун көрсөттү.

Кремний менен капталган наноалмаздардын байланыш механизмин түшүнүүдөн алынган билим изилдөөчүлөр үчүн жаңы жолдорду ачат. Изилдөөнүн башкы изилдөөчүсү Авраам Волкотт наноалмаздарды каптоо үчүн титан жана цинк оксиддери сыяктуу башка материалдарды колдонууну изилдөөнү пландаштырууда. Бул альтернативалуу жабуулар кванттык сезгичте жана биологиялык этикеткалоодо наноалмаздын колдонулушун дагы кеңейтиши мүмкүн.

Бул изилдөөнүн натыйжалары наноалмаз каптоо химиясы боюнча баалуу түшүнүктөрдү берет жана кремний диоксиди кабыгын оптималдаштыруу жана башка каптоо материалдарын изилдөө үчүн мүмкүнчүлүктөрдү сунуш кылат. Кремний диоксиди менен капталган наноалмаздардын артында турган химиялык механизмди жакшыраак түшүнүү менен, изилдөөчүлөр кванттык эсептөө жана биобелгилөө үчүн бул кичинекей алмаздардын потенциалын ачууну уланта алышат.

Source:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Multimodal Characterization and Simulation колдонуу менен наноөлчөмдөгү алмазда кремний диоксидинин өсүшүнө химиялык түшүнүк, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033