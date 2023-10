By

Жасалма интеллекттин жардамы менен изилдөөчүлөр дүйнө жүзү боюнча миңдеген жаңы табышмактуу "пери чөйрөлөрдү" ачышты. Бул тегерек өсүмдүктөрдүн үлгүлөрү көптөн бери адистерди кызыктырган жана көбүнчө Намиб чөлүндө жана Австралиянын четинде кездешет. Бирок, Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жарыяланган соңку изилдөө бул кубулуш мурда эсептелгенден да кеңири жайылган болушу мүмкүн экенин көрсөтүп турат.

Эл аралык изилдөө тобу Намибия менен Австралиянын 15,000 263ден ашык спутниктик сүрөттөрүн колдонуп, нейрон тармагын үйрөтүштү, алардын жарымында пери чөйрөлөр бар. Бул AI системасы менен команда жарым миллиондон ашык жер тилкесинин спутниктик көрүнүштөрүн талдап, 15 өлкөнүн 12 кургак жеринде пери чөйрөлөрүн аныктады. Бул жаңы аныкталган тактар ​​Африкада, Мадагаскарда, Батыш Азияда жана Түштүк-Батыш Австралияда, негизинен жылына төрттөн XNUMX дюймга чейин жаан-чачын жааган ысык жана кумдуу аймактарда бар.

Кеңири ачылыштарга карабастан, бул жомок чөйрөлөрүнүн келип чыгышы эксперттер арасында талкуунун темасы бойдон калууда. Кээ бирлери термиттердин топурактын астындагы активдүүлүгү аларды жаратат деп ишенишсе, башкалары себеп катары өзүн-өзү уюштуруучу өсүмдүктөрдү сунушташат. Демек, пери чөйрөлөрүнүн так аныктамасы боюнча консенсус жок, анткени бул термин негизинен өз алдынча дайындалган бойдон калууда.

Бул жаңы жомок чөйрөлөрүнүн ачылышы жоопторго караганда көбүрөөк суроолорду жаратат. Жазуучу Фернандо Маэстр алардын командасы бул тегерек схемалардын келип чыгышына байланыштуу уланып жаткан сырды моюнга алып, эч ким менен конфликтке умтулбайт деп мойнуна алат. Алардын пайда болушун так түшүнүү үчүн андан аркы изилдөөлөр жана талаа иштери зарыл.

Изилдөөнүн тең автору Эмилио Гуирадо жомок чөйрөсүн түзүү боюнча ар кандай гипотезалар белгилүү бир жерге же жагдайга жараша жарактуу болушу мүмкүн деп болжолдойт. Кээ бир зоналарда ар кандай факторлор, мисалы, термиттер көбүрөөк роль ойношу мүмкүн. Ошого карабастан, бул жомок чөйрөлөрүнүн көрсөткөн кызыктуу моделдерин ачыкка чыгаруу үчүн жана жыйынтыктоочу жыйынтыктарды берүү үчүн дагы ар тараптуу изилдөө керек.

