Космостук саякат Жердин озон катмарына коркунуч туудурушу мүмкүн, деп эскертет изилдөө

By

Жаңы Зеландиянын Крайстчерч шаарындагы Кентербери университетинин изилдөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлгөн акыркы изилдөө космосту изилдөөгө кызыгуунун өсүшү жана ракеталарды учуруунун көбөйүшү Жердин айыктыруучу озон катмарына олуттуу коркунуч туудурушу мүмкүн экенин көрсөтүп турат. Мурда адамдын иш-аракеттеринен улам чоң зыянга учураган озон катмарын оңдоо аракеттерине карабастан, өнүгүп жаткан космос өнөр жайы анын калыбына келишине тоскоол болушу мүмкүн.

Космостук миссияларда колдонулган ракеталар озон катмарына зыяндуу газдарды жана бөлүкчөлөрдү чыгарат. Изилдөө акыркы беш жылдагы ракета учуруу маалыматтарын талдап, космостук саякаттын келечектеги тенденцияларын болжолдогон. Бул кыска мөөнөттүн ичинде глобалдык жылдык учуруулар 90дон 190го чейин көбөйдү, алардын көпчүлүгү Түндүк жарым шарда орун алды. Окумуштуулар 3.7-жылга карата дүйнөлүк космостук индустрия 2040 триллион доллардан ашат деп болжолдошууда.

Ракета учуруулардын озон катмарына тийгизген азыркы таасири анча чоң эмес деп эсептелгени менен, изилдөө космостук иш-аракеттердин күчөшү зыянды начарлатышы мүмкүн экенин баса белгилейт. Ракетанын эмиссиясынан реактивдүү хлор, кара көмүр жана азот оксиддери сыяктуу заттар бөлүнүп чыгат, алардын баары озонго зыян келтирет. Метан сыяктуу жаңы ракеталык күйүүчү майлардын таасири азырынча толук баалана элек.

Окуя болгон жерге 70ке жакын мамлекет жана жеке космостук ишканалар кирип, космостук ишканаларга кызыгуу өсүүдө. Virgin Galactic, SpaceX жана Blue Origin сыяктуу компаниялардын өсүшү космосту изилдөөдөгү глобалдык тенденциядан кабар берет. Бирок, мындай аракеттердин потенциалдуу экологиялык кесепеттерин эске алуу зарыл.

Изилдөө ошондой эле Жаңы Зеландиянын космос тармагында лидерлик ролун алууга жана космосту туруктуу изилдөө боюнча глобалдык сүйлөшүүлөргө таасир этүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин көрсөтүп турат. Окумуштуулар космостук өнөр жай жана озон изилдөө коомчулугу үчүн стратегияларды сунушташат, анын ичинде ракетанын эмиссиясына көз салуу, изилдөөчүлөр үчүн маалыматтарга жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу жана ракетаны долбоорлоодо озонго болгон таасирин эске алуу.

Аэрокосмостук компаниялардын, илимпоздордун жана өкмөттөрдүн аракеттерин координациялоо аркылуу глобалдык ракета учуруудагы туруктуу практикага артыкчылык берүү абдан маанилүү. Изилдөө ракеталар озон катмарынын үзгүлтүксүз калыбына келишине тоскоол болбошу үчүн тез арада чара көрүүнү талап кылат. Бул изилдөөнүн жыйынтыктары Journal of Royal Society of New Zealand журналында жарыяланды.

булагы:

- Кентербери University

– Жаңы Зеландиянын Королдук коомунун журналы