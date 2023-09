Жогорку атмосферада сейрек кездешүүчү ысык плазма агымын изилдөө

By

Жердин уюлдарына жакын жерде, күн шамалы менен планетанын магнитосферасынын өз ара аракетинен улам келип чыккан атмосферанын жогорку катмарында түстүү жарык көрсөтүүлөрдү чагылдырган авроралар кадимки көрүнүш болуп саналат. Бирок, экваторго жакын жерде башка атмосфералык кубулуш пайда болушу мүмкүн: субауралдык иондордун дрейфтери (SAID).

SAID окуялары ионосфера аркылуу ысык плазманын батышты көздөй тез агымын камтыйт. Бул окуялар, мисалы, туруктуу Auroral кызыл (SAR) жаалары жана күчтүү жылуулук чыгаруу ылдамдыгын жогорулатуу (STEVE) сыяктуу асманда көрүнгөн структуралар менен байланышкан. Адатта, SAID окуялары күүгүм менен түн ортосуна чейин болот, бирок түн ортосунан кийин аныкталган SAID агымдарынын учурлары бар.

Journal of Geophysical Research: Space Physics журналында жарыяланган акыркы изилдөөдө изилдөөчүлөр 15-жылы Түштүк Америкага жакын жерде аныкталган түн ортосунан кийинки 2013 SAID окуясына көңүл бурушту. Ар кандай булактардан алынган маалыматтарды, анын ичинде спутниктик программаларды жана авроалдык активдүүлүктүн чараларын талдоо менен, алар өзгөчөлүктөрүн жана бул сейрек кездешүүчү окуялардын пайда болушу.

Окумуштуулар түн ортосунан кийинки SAID окуяларына окшош түн ортосунан кийинки окуялар ионосфералык шарттар менен геомагниттик динамика ортосундагы татаал өз ара аракеттенүүнүн натыйжасы экенин аныкташкан. Өз ара аракеттенүү электр талааларынын пайда болушун жана локализацияланган жылуулук булактарынын ролун аткарган толкун-бөлүкчөлөрдүн өз ара аракеттенүүсүн камтыйт.

Бул ачылыштар атмосферанын жогорку плазмасынын динамикасын жана алардын спутниктик байкоо жана башка маанилүү колдонмолор үчүн радар сигналдарын бузуу мүмкүнчүлүгүн түшүнүүнү күчөтөт. Бул чөйрөдөгү мындан аркы изилдөөлөр SAID окуялары жана алар менен байланышкан кубулуштар Жердин атмосферасына кандай таасир этиши жөнүндө баалуу түшүнүктөрдү бере алат.

Булак: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) Түн ортосунан кийинки (1–4) Магниттик жергиликтүү убакыт секторунда 2013-жылы иштелип чыккан, Геофизикалык изилдөө журналы: Космос физикасы (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677