Өркүндөтүлгөн ядролук реакторлор үчүн эриген туздардагы электрондун жүрүм-турумун түшүнүү

Энергетика департаментинин Оак Ридж улуттук лабораториясынын жана Айова университетинин изилдөөчүлөрү өнүккөн ядролук реакторлордо электрондор эриген туздар менен кандайча өз ара аракеттенишерин түшүнүүдө олуттуу ийгиликтерге жетишти. Эриген цинк хлоридинин тузуна ашыкча электронду киргизүүнү эсептөө жолу менен симуляциялоо менен окумуштуулар электрон кабыл ала турган үч абалды аныктай алышты.

Биринчи сценарийде электрон эки цинк ионунан турган молекулярдык радикалдын бир бөлүгү болуп калат. Экинчи сценарийде электрон бир цинк ионунда локализацияланат. Үчүнчү сценарийде электрон делокализацияланат жана бир нече туз иондоруна диффузиялык түрдө тарайт. Бул табылгалар туз менен иштеген реакторлордун иштешине радиациянын таасирин алдын ала айтуу үчүн өтө маанилүү.

Эриген туз реакторлору келечектеги атомдук электр станциялары үчүн потенциалдуу долбоор катары каралууда. Ошондуктан, эриген туздардын жогорку радиацияга реакциясын түшүнүү абдан маанилүү. Окумуштуулар эриген тузду түзгөн иондор менен байланышта электрондун жүрүм-турумуна жарык чачууну максат кылышкан.

Изилдөө бардык суроолорго жооп бербесе да, электрондор менен эриген туздардын өз ара аракеттенүүсүн андан ары изилдөө үчүн маанилүү башталгыч чекитти камсыз кылат. Изилдөөчүлөр ошондой эле кыска мөөнөттүн ичинде электрондор тарабынан түзүлгөн үч аныкталган түрлөр узак мөөнөттөрдө татаалыраактарды пайда кылуу үчүн реакцияга кириши мүмкүн деп эсептешет.

Изилдөө «Жогорку температурадагы эриген туздар ашыкча электрондор менен реактивдүүбү? Case of ZnCl2,” The Journal of Physical Chemistry B журналында жарыяланган. Ал ACS Редакторлорунун тандоосу катары тандалган, бул анын кеңири коомдук кызыкчылык үчүн потенциалын көрсөтүп турат.

Бул изилдөө Брукхавен Улуттук Лабораториясы жетектеген DOE's Extreme Environment Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) Эриген туздардын бир бөлүгү катары жүргүзүлгөн. Изилдөө тобу радиациянын башка туз системаларына тийгизген таасирин иликтөөнү улантууну пландаштырууда. Алардын эсептөө изилдөөлөрү DOE колдонуучуларынын объекттеринде, анын ичинде Оук Ридж улуттук лабораториясында жана Лоуренс Беркли улуттук лабораториясында Улуттук энергетикалык изилдөө илимий эсептөө борборунда илим үчүн эсептөө жана маалымат чөйрөсүндө аткарылган.

Эриген туздардагы электрондордун жүрүм-турумун түшүнүү эриген туз реакторлорун өнүктүрүү үчүн абдан маанилүү. Бул келечектеги өзөктүк энергияны өндүрүү үчүн келечектүү вариант болуп эсептелген бул реакторлордун коопсуздугун жана натыйжалуулугун камсыз кылууга жардам берет.

– Лоуренс Бернард, ORNL