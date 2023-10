Жаратылыштын жаңы универсалдуу мыйзамы: эволюция бардык татаал системаларга тиешелүү

By

Окумуштуулардын жана философтордун тобу «жаратылыштын жетишпеген мыйзамы» деп атаган жаңы концепцияны киргизишти. Алар эволюция биологиялык жашоо менен эле чектелбестен, асман телолорунан атомдук түзүлүштөргө чейин ааламдагы бардык татаал системаларга тиешелүү негизги процесс экенин айтышат. Команда "Функционалдык маалыматты көбөйтүү мыйзамын" сунуштайт, анда ар кандай конфигурациялар функционалдуулуктун негизинде тандалып алынса, тирүү же жансыз система өнүгөт деп айтылат.

Окумуштуулар өнүгүп жаткан системалардын үч аныктоочу өзгөчөлүгүн аныкташат: компоненттердин көптүгү, түзүлүштөрдүн көп түрдүүлүгү жана функция үчүн тандоо. Алар бул мүнөздөмөлөр ар түрдүү тармактардагы татаал өнүгүп жаткан системалар үчүн жалпы деп эсептешет.

Жаратылыштын бул универсалдуу мыйзамынын ачкычы “функция үчүн тандоо” концепциясында жатат. Изилдөөчүлөр Дарвиндин табигый тандалуу теориясын кеңейтип, функцияны үч түрдүү түргө бөлүшөт: туруктуулук, динамикалык туруктуулук жана жаңылык. Функция мындан ары жашоо белгилери менен гана чектелбестен, системанын туруктуу болушуна, диверсификациясына жана татаалдыгына салым кошкон атрибуттарды камтыйт.

Изилдөө бул теорияны биологиялык жана биологиялык эмес контексттеги мисалдар менен көрсөтөт. Ал фотосинтездин пайда болушунан баштап комплекстүү жүрүм-турумдун өнүгүшүнө чейинки жер бетиндеги жашоонун эволюциялык сапарын баса белгилейт. Бирок эволюция түшүнүгү органикалык жашоонун чегинен тышкары. Мисалы, минералдык падышалык өзүнүн эволюциялык жолун көрсөтөт, мында жөнөкөй минералдык конфигурациялар убакыттын өтүшү менен барган сайын татаалдаштырылган.

Мындан тышкары, жылдыздар оор элементтерди жасап, ааламдын химиялык ар түрдүүлүгүнө жана татаалдыгына салым кошуп, эволюциялык кереметти чагылдырышат.

Изилдөө дарвиндик эволюциянын бул кеңири табигый кубулуштун ичинде өзгөчө бир жагдай экенин баса белгилейт. Ал жер бетиндеги жашоонун ар түрдүүлүгүн башкарган принциптер жансыз системаларга да тиешелүү деп болжолдойт.

Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жарыяланган бул изилдөө түрдүү дисциплиналардагы илимпоздордун биргелешкен аракети. Татаал системалардын жаңылыкты, туруктуулукту жана динамикалык туруктуулукту жаратууга универсалдуу тенденциясын таануу менен, бул изилдөө биздин эволюцияны биздин дайыма өнүгүп жаткан ааламдын мүнөздүү өзгөчөлүгү катары түшүнүүбүздү кайра аныктайт.

