Космостук аппараттардын Жердин жогорку атмосферасына тийгизген таасири илимпоздор тарабынан аныкталды.

By

Окумуштуулар Жердин атмосферасынын үстүнкү катмарында калган ракеталар менен космостук аппараттардын калдыктары климатка туруктуу таасирин тийгизерин аныкташты. Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жакында жарыяланган изилдөө Жердин стратосферасында алюминий жана экзотикалык металлдардын олуттуу көлөмүн аныктады. Окумуштуулар тобу бул сейрек кездешүүчү металлдарды кайра кирүү учурунда күйүп кеткен космостук кемелерден келип чыкканын аныктай алышты. Бул табылга өнүгүп келе жаткан космос өнөр жайы Жердин атмосферасынын үстүнкү катмарына кандай таасирин тийгизип жатканы тууралуу кооптонууну жаратат.

Изилдөө атмосферадагы аэрозолдорду чогултуу үчүн сезгич аспап менен жабдылган атайын изилдөөчү учакты башкарууну камтыган. Чогултулган маалыматтар 20дан ашык элементтердин, анын ичинде литий, алюминий, жез жана коргошун, космостук аппараттарда колдонулган катыштарга дал келгендигин көрсөттү. Бул металлдар озон катмарын коргоо жана буферлөө үчүн зарыл болгон күкүрт кислотасынын бөлүкчөлөрүнүн болжол менен 10% табылган.

Ракета учуруулардын санынын көбөйүшү стратосферада бул металл бөлүкчөлөрүнүн топтолушуна салым кошууда. 2022-жылы рекорддук 180 ракета учурулду жана бул сандын өсүшү күтүлөт, анткени космос индустриясы дагы спутниктерди жана космостук аппараттарды учурууну улантууда. Окумуштуулар адамдын космоско учушунун планетага, атап айтканда, Күндөн зыяндуу радиацияны сиңирүүдө чечүүчү ролду ойногон озон катмарына тийгизген таасирин түшүнүү зарылдыгын баса белгилешти.

Изилдөөнүн жыйынтыктары Жердин атмосферасында болуп жаткан өзгөрүүлөрдү изилдөөнүн жана түшүнүүнүн актуалдуулугун көрсөтүп турат. Адамдын басып алуусунун жана космостук иш-аракеттеринин таасири мурда ойлогондон да олуттуураак болушу мүмкүн. Космосту изилдөөнүн мүмкүн болуучу кесепеттерин жакшыраак түшүнүү жана жумшартуу үчүн планетабыздагы изилдөөлөргө артыкчылык берүү маанилүү.

Булак: Улуттук илимдер академиясынын материалдары (изилдөө)