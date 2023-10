Космос доору Жердин атмосферасында өз изин калтырууда

By

Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жарыяланган соңку изилдөө космостук доордун жердин атмосферасына таасирин тийгизип жатканын көрсөттү. Окумуштуулар атмосферадагы аэрозолдордо металлдардын олуттуу көлөмүн табышкан, мунун себеби космостук аппараттардын жана спутниктердин учурулган жана кайра кайтып келгендердин санынын көбөйүшүнө байланыштуу. Металлдын бул болушу атмосфералык химияны өзгөртүп, озон катмарына жана климатка таасир этиши мүмкүн.

Улуттук Океан жана Атмосфералык Башкармалыгынын кызматкери Дэн Мерфи жетектеген изилдөө тобу космостук кемелердин эритмелеринде колдонулган катыштарга дал келген 20дан ашык элементтерди ачкан. Алар литий, алюминий, жез жана коргошун сыяктуу кээ бир металлдардын массасы космостук кемелердин кайра киришинен улам табигый космос чаңында табылган бул металлдардын концентрациясынан алда канча ашып кеткендигин байкашкан. Таң калыштуусу, озон катмарын коргоого жана буфердик кылууга жардам берген чоң күкүрт кислотасынын бөлүкчөлөрүнүн дээрлик 10% алюминий жана башка космостук металлдарды камтыган.

Окумуштуулардын эсебинде, 2030-жылга чейин орбитага дагы 50,000 миң спутник жетиши мүмкүн. Бул кийинки бир нече ондогон жылдар ичинде стратосфералык күкүрт кислотасынын бөлүкчөлөрүнүн жарымына чейин кайра киришинен металлдарды камтышы мүмкүн дегенди билдирет. Мунун атмосферага, озон катмарына жана Жердеги жашоого тийгизген таасири азырынча белгисиз.

Стратосфераны изилдөө кыйын, анткени ал адамдар жашабаган аймак. Бул аймакка кыска мөөнөткө эң бийик каттамдар гана кирет. Бирок, НАСАнын Аба-десанттык илим программасынын бир бөлүгү катары, окумуштуулар стратосферанын үлгүлөрүн чогултуу үчүн изилдөө учактарын колдонушат. Алынган абанын таза жана бузулбаганын камсыз кылуу үчүн мурун конусуна приборлор бекитилет.

Стратосфера – атмосферанын туруктуу жана тынч көрүнгөн катмары. Ал ошондой эле озон катмарынын үйү, жер бетиндеги жашоону зыяндуу ультра кызгылт көк нурлануудан коргоо үчүн маанилүү компонент. Акыркы бир нече ондогон жылдар бою озон катмары коркунуч алдында турган, бирок аны оңдоо жана толуктоо боюнча координацияланган глобалдык аракеттер көрүлгөн.

Космостук учуруулардын жана кайтып келүүлөрдүн көбөйүшү стратосферага көбүрөөк металлдарды киргизүүгө жооптуу. Ракеталар учурулганда жана спутниктер жайгаштырылып жатканда, алар илимпоздор дагы эле түшүнүүгө аракет кылып жаткан жол менен атмосферага таасир эте турган металл бөлүкчөлөрүнүн изин калтырышат.

Жыйынтыктап айтканда, изилдөө Жердин атмосферасында космостук доордун так кесепеттерин аныктоо үчүн мындан аркы изилдөөлөрдүн зарылдыгын белгилейт. Изилдөөлөр космостук аппараттар менен спутниктерден металлдардын көбөйүшү климатка, озон катмарына жана планетабыздын жашоого жарамдуулугуна таасирин тийгизиши мүмкүн экенин көрсөтүп турат.

