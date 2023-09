Брайан Мэй, астрофизик жана ханыша гитарист, НАСАга Бенну астероидинин картасын түзүүгө жардам берет

Брайан Мэй, Queen тобунун легендарлуу гитаристи, НАСАнын Бенну астероидинин үлгүсүн картага түшүрүү жана алуу миссиясына салым кошкон. Астрофизика боюнча докторлук даражага ээ болгон Мэй космостук миссиялардын реалдуу 3D сүрөттөрүн түзүү үчүн окумуштуу Клаудия Манзони менен кызматташкан. Бул сүрөттөрдү колдонуу менен Мэй Беннунун картасын түзүүгө жана үлгүнү чогулткан OSIRIS-REx зондунун коопсуз конуу зонасын табууга жардам берди.

Кызматташуу Мэй миссиянын директору Данте Лореттага стереолорду — OSIRIS-REx миссиясынын сүрөттөрүнөн жасалган 3D сүрөттөрдү жөнөткөндө башталган. Лоретта стереолордун сапатына таң калып, үлгү үчүн конуучу жерди табууда алардын дараметин тааныды. Мэй, Манцони, Лауретта жана башкалар долбоордун үстүндө чогуу иштешип, натыйжада «Бенну 3-D, астероиддин анатомиясы» китеби жарык көргөн.

Бул Мэйдин НАСАга биринчи катышуусу эмес. 2015-жылы ал Плутонду изилдеген New Horizons миссиясында илимий кызматташкан. Мэй астрофизикага кошкон салымы менен эле белгилүү эмес, ошондой эле Квиндин көптөгөн хиттеринин, анын ичинде "We Will Rock You" жана "I Want It All" ырларынын автору катары белгилүү.

Мэйдин космоско жана илимге болгон ышкысы анын НАСАнын миссияларындагы активдүү ролунан көрүнүп турат. Анын астрофизик жана гитарист катары тажрыйбасы жана чыгармачылыгы бул тармакта таасирин тийгизүүдө.

