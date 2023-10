Жаңы энергия булагы: Молекулярдык кыймылдан электр энергиясын чогултуу

By

Окумуштуулар молекулалардын кыймылын колдонуу аркылуу электр энергиясын өндүрүүнүн келечектүү жаңы ыкмасын табышты. Толкун энергиясы технологиясы энергияны өндүрүүнүн эффективдүү булагы экени далилденгени менен, изилдөөчүлөр азыр эс алуучу молекулалар да колдонула турган табигый энергияга ээ экенин аныкташты.

APL Materials журналында жарыяланган макалада изилдөөчүлөр суюктуктагы молекулалардын табигый кыймылынан энергияны алган молекулярдык энергия чогултуучу аппаратты сынашкан. Пьезоэлектрдик материалдын нано массивдерин суюктукка салуу менен изилдөөчүлөр суюктуктун кыймылын туруктуу электр тогуна айландыра алышкан. Бул ачылыш Жердеги абанын жана суюктуктун чоң көлөмүн эске алганда, олуттуу көлөмдөгү энергияны өндүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ.

Аппарат цинк кычкылын, пьезоэлектрдик материалды колдонот, ал кыймылды сезгенде электр потенциалын жаратат. Окумуштуулар цинк кычкылынын жипчелеринин кыймылын океандагы балырлардын толкунуна салыштырышкан. Бул аппараттын артыкчылыгы эч кандай тышкы күчтөргө таянбай, аны оюнду өзгөрткөн таза энергия булагы кылат. Ал суюктуктардын молекулярдык жылуулук кыймылы аркылуу электр энергиясын иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн ачат, бул салттуу механикалык кыймылдан түп-тамырынан бери айырмаланат.

Бул технология үчүн колдонмолор абдан чоң. Аны имплантациялоочу медициналык аппараттар сыяктуу нанотехнологияларды иштетүү үчүн колдонсо болот. Аппаратты киловатт масштабдагы энергия өндүрүү үчүн толук көлөмдөгү генераторлорго чейин кеңейтүүгө болот. Изилдөөчүлөр буга чейин ар кандай суюктуктарды, жогорку натыйжалуу пьезоэлектрдик материалдарды жана жаңы түзүлүш архитектурасын сынап, аппараттын энергия тыгыздыгын жогорулатуунун үстүндө иштеп жатышат.

Бул жаңы изилдөө шамал, гидроэлектр же күн энергиясы сыяктуу кадимки тышкы булактардан көз каранды болбогон электр энергиясын өндүрүү үчүн кызыктуу жолду камсыз кылат. Молекулаларга мүнөздүү энергияны колдонуу жөндөмү келечекте туруктуу жана таза энергия чечимдери үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат.

