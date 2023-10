Нерв жана иммундук системалардын ортосундагы татаал бий: Нейро-иммундук огунан түшүнүктөр

By

Нерв жана иммундук системалар өзүнчө объект болгонуна карабастан, бири-бири менен тыгыз байланышта. Нейро-иммундук огу деп аталган эки системанын ортосундагы бул татаал бий мээдеги, теридеги жана ичеги-карын трактындагы ар кандай физиологиялык процесстерди уюштурууда чечүүчү ролду ойнойт. Бул системалардагы клеткалар ортосундагы байланыш Гарвард медициналык мектебинин иммунобиологу Исаак Чиу сыяктуу илимпоздорду таң калтырды.

Чиунун изилдөөсү нейродегенерация, бактериалдык тери инфекциялары жана менингит, сибирь жарасы жана колит сыяктуу микробдук инфекциялардын контекстинде Т-клеткалардын, микроглиялардын жана бактериялардын ортосундагы татаал өз ара аракеттенүүнү ачууга багытталган. Анын ачылыштары оорунун жана сезгенүүнүн жаңы механизмдерин ачып, бул процесстерде нейрондордун, иммундук клеткалардын жана микробдордун ролун ачып берди.

Оору, организмдин коркунучту сезүү үчүн негизги жөндөмү, иммундук система менен тыгыз байланышта. Оорунун ортомчулугу үчүн жооптуу болгон ноцицептордук нейрондор иммундук клеткалар менен эки тараптуу кайчылаш аркылуу өз ара аракеттенишет. Иммундук клеткалар нервдерге түздөн-түз таасир этүүчү заттарды өндүрүп, аларды ооруну сезгич кылат. Өз кезегинде, nociceptors иммундук клеткалар сезе турган нейропептиддерди сактап, алардын жүрүм-турумуна таасир этет.

Чиунун изилдөө тобу кальцитонин генине байланыштуу пептид (CGRP) сыяктуу нейропептиддерге жана алардын иммундук клеткалар, атап айтканда, макрофагдар, нейтрофилдер, моноциттер, Т-клеткалар жана В клеткалары менен өз ара аракеттенүүсүнө көңүл бурган. Команда бул нейропептиддер менен иммундук клетка рецепторлорунун ортосундагы өз ара аракеттенүү цитокиндердин өндүрүшүнө, макрофагдардын поляризациясына, нейтрофилдердин тартылышына жана Т-клетка жоопторуна таасир этиши мүмкүн экенин аныкташкан. Бул нейропептиддер иммунитетте күчтүү жөнгө салуучу ролду ойношот.

Микробдук инфекциялардын контекстинде Чиунун командасы оору жипчелерин бактериялар кантип басып алаары тууралуу кызыктуу түшүнүктөрдү ачышты. Мисалы, Streptococcus pneumoniae жана Streptococcus agalactiae менен шартталган менингитте бул козгогучтар пневмолизин деп аталган тешикче түзүүчү токсин аркылуу ноцицептордук нейрондорду активдештирет. Бул активдештирүү CGRP өндүрүшүнө алып келет, ал өз кезегинде макрофагдар тарабынан коргоочу цитокиндердин өндүрүшүн басаңдатып, бактериялардын аман калышына жана мээге оңой киришине мүмкүндүк берет.

Изилдөөлөрүнүн натыйжасында Чиу жана анын командасы менингит сыяктуу бактериялык инфекциялар менен күрөшүүдө иммундук системанын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн жаныбарлардын моделдериндеги нейро-иммундук огу менен манипуляциялай алышты. Конкреттүү молекулярдык өз ара аракеттенүүлөрдү максаттуу жана in vivo жана in vitro ыкмаларды колдонуу менен, алар нейрондордун, иммундук клеткалардын жана микробдордун ортосундагы татаал өз ара аракеттенүү жөнүндө түшүнүк алышты.

Бул изилдөө терапиялык стратегиялар үчүн олуттуу мааниге ээ. CGRP бөгөт коюу сыяктуу оору жолдорун бутага алуу менен, инфекцияларга каршы иммундук жоопторду күчөтүү мүмкүн. Нейро-иммундук окту түшүнүү ар кандай ооруларды жана инфекцияларды дарылоо үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат.

