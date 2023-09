Адамдын клеткалары чоңдуктун жана сандын үлгүсүн ээрчишет

By

Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жарыяланган соңку изилдөөдө МакГилл университетинин изилдөөчүлөрү адамдын клеткаларында бүт организм боюнча ырааттуу математикалык симметрияны кармангандай көрүнгөн кызыктуу схеманы табышты. Изилдөө клетканын өлчөмү менен сандын ортосундагы тескери байланышты ачып, бул өзгөрмөлөрдүн ортосундагы соодалашууну сунуштайт.

Клетканын өлчөмү жана саны адам денесинин өсүшү жана иштеши үчүн маанилүү ролду ойнойт. Бирок, ушул убакка чейин эч кандай комплекстүү изилдөө бүт адам организми боюнча бул факторлордун ортосундагы байланышты изилдеген. Бул боштукту толтуруу үчүн, изилдөө тобу 1,500дөн ашык жарыяланган булактардан алынган маалыматтарды чогултуп, клетканын өлчөмү жана негизги клетка түрлөрү боюнча эсептелген маалымат топтомун түзүштү.

Изилдөөнүн жыйынтыктары көрсөткөндөй, клетканын көлөмү чоңойгон сайын клеткалардын саны азаят жана тескерисинче. Бул белгилүү бир класстагы клеткалар дененин жалпы клеткалык биомассасына бирдей салым кошот дегенди билдирет. Клетка өлчөмү менен сандын ортосундагы байланыш ар кандай клетка типтери жана чоңдук класстары боюнча туура болот, бул гомеостаздын ырааттуу үлгүсүн көрсөтөт.

Окумуштуулар эркектин денесинде болжол менен 36 триллион клетка, ал эми аялдарда 28 триллион клетка жана он жашар баланын 17 триллион клеткасы бар деп эсептешет. Клетка биомассасынын бөлүштүрүлүшүнө булчуң жана май клеткалары басымдуулук кылат, ал эми кызыл кан клеткалары, тромбоциттер жана ак кан клеткалары клеткалардын санына олуттуу таасир этет.

Кызыктуусу, ар бир клетка түрү инсандын өнүгүүсү боюнча бирдей бойдон калган мүнөздүү өлчөмдөр диапазонун сактайт. Бул үлгү сүт эмүүчүлөрдүн түрлөрү боюнча шайкеш келет, бул клетка биологиясынын негизги принцибинин негизин сунуштайт.

Жалпысынан алганда, бул изилдөө адамдын денесиндеги клетка өлчөмү жана саны ортосундагы татаал мамилени жарык чачат. Изилдөөлөр клеткалардын өнүгүшү жана иштеши боюнча баалуу түшүнүктөрдү берип, биология тармагында мындан аркы изилдөөлөр үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат.

