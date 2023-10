Хуберт Ривз: астрофизик жана илимий байланышчы

By

Жакында 91 жашында каза болгон канадалык-француз астрофизиги Хуберт Ривз атактуу илимпоз эле эмес, көрүнүктүү илим коммуникатору да болгон. 1932-жылы Монреалда төрөлгөн Ривз жаш кезинен эле астрономияга ышкысын арттырып, жаратылыш дүйнөсүн изилдеп, ышкыбоз астроном катары жылдыздарды изилдеген. Анын космоско болгон кызыгуусу астрофизика тармагында карьерасын улантууга, акырында Корнелл университетинен PhD даражасын алып, НАСАнын космостук программасынын консультанты болууга түрткү болгон.

Ривз жалпы коомчулукка татаал илимий түшүнүктөрдү түшүндүрүп берүү жөндөмдүүлүгү менен белгилүү болгон жана ал илимге жана ааламга болгон сүйүүсүн кеңири аудитория менен бөлүшкүсү келген. 1981-жылы Францияда бестселлерге айланган жана 25 тилге которулган "Сабыр dans l'Azur" (Тынчтыктын атомдору: Космикалык билимди изилдөө) аттуу китебин басып чыгарган. Китеп астрофизиканы эпикалык дастанга айландыра алганы үчүн мактоого арзыган жана Ривздин илимдин чебер коммуникатору катары репутациясын бекемдеген.

Өзүнүн карьерасы боюнча Ривз 40тан ашык китептерди, анын ичинде балдар үчүн бир нече аталыштарды жазган. Ал француз телекөрсөтүүсүндө тааныш жүзгө айланган, популярдуу адабий ток-шоуларга катышып, жапайы аппак чачтары, жымыңдаган көздөрү жана жалтылдаган Квебек акценти менен көрүүчүлөрдү өзүнө тартып турган. Анын харизматикалык жана кызыктуу жүрүм-туруму аны француз тилдүү дүйнөдө эң көп талап кылынган спикерге айлантып, ал жерде Карл Сагандын француз эквиваленти катары белгилүү болгон.

Ривз илим менен байланышуучу гана эмес, ошондой эле алдыңкы эколог болгон. Ал жаратылышты коргоону жалындуу жактап, адамзат туш болуп жаткан езун-езу жок кылуу коркунучун эскерткен. Ал адамдар тандалган түр эмес жана биз жашообузду камсыз кылуу үчүн биздин иш-аракеттерибиз үчүн жоопкерчиликти алышыбыз керек деп эсептеген.

Хуберт Ривздин астрофизика жана илимий байланыш тармагына кошкон салымдары туруктуу таасир калтырды. Анын илимий билимдер менен жалпы коомчулуктун ортосундагы ажырымды жоюу жөндөмү сансыз адамдарды ааламдын сырлары жөнүндө ойлонууга жана жаратылыш дүйнөсүн сактоого жана коргоого шыктандырды.

