Ааламды кайра ачуу: астрономиядагы ар түрдүүлүктү жайылтуу

Доктор Мэгги Адерин-Покок, көрүнүктүү астроном, физик жана космостук илимпоз астрономия дүйнөсүн революция кылуу миссиясында. Ал өзүнүн акыркы китебинде "Жылдыздарды көрүү искусствосу" деген аталышта жылдыздарды көрүүнүн негизги ыкмаларын кубаттап гана тим болбостон, тарыхта батыштан башка маданияттардын окумуштууларынын унутта калган салымдарын да изилдейт.

Доктор Адерин-Покок так айткандай, астрономия "тогадагы ак адамдар" менен гана байланышта болгон күндөр артта калды. Ал Байыркы Греция менен Римден тышкаркы цивилизациялар биздин жылдыздар жөнүндөгү түшүнүгүбүздү тереңдетүүдө чоң роль ойногонуна бекем ишенет. Ар түрдүү көз караштарды кабыл алуу менен, биз өзүбүздү космоско кеңири көз карашка ачабыз.

Өркүндөтүлгөн телескоптор кара тешиктердин укмуштуудай сүрөттөрүн тартып, галактикалардын жаралышынын күбөсү болуп турган доордо жылдыздарды кароонун төмөнкү технологиялык практикасынын актуалдуулугуна шек туудурса болот. Бирок, доктор Адерин-Покок астрономия ар бир адам үчүн илим экенин эскертет. Ал ааламдын кереметтери менен кайрадан байланышууга мүмкүнчүлүк берип, бизди өйдө карап, ой жүгүртүп, планетабыздан тышкаркы нерселер жөнүндө суроо берүүгө үндөйт.

Биринчи блокада учурунда доктор Адерин-Покок жана анын үй-бүлөсү жылдыздарды көрүүдөн сооронушту. Бул аларга күнүмдүк жашоодогу кыйынчылыктардан арылуу сезимин сунуш кылды жана нерселерди келечекке карай койду. Бул тажрыйбадан шыктанган ал жылдыздардын тарыхын жана байыркы астрономиялык практиканы изилдеген. Изилдөөлөрүнүн аркасында ал археоастрономиянын кызыктуу тармагын ачкан, ал ар кандай маданияттар мурун жылдыздарды кантип байкап, чечмелешкенин изилдеген.

Байыркы илимди киргизүү кээ бирөөлөр үчүн эскирип калгандай көрүнүшү мүмкүн, бирок доктор Адерин-Покок ал илимдеги көп түрдүүлүктү жайылтууда маанилүү роль ойнойт деп эсептейт. Ар түрдүү маданияттардагы астрономиянын бай тарыхын баса белгилөө менен, ал маданий же тарыхый себептерден улам бул тармактан четтеп калгандай сезилген жаш адамдарды шыктандырууга үмүттөнөт. Ар түрдүү үндөрдү кабыл алуу дүйнөнү түшүнүүнү кеңейтүү жана илимий билимди өркүндөтүү үчүн өтө маанилүү.

Илим чөйрөсүндөгү ар түрдүүлүктү жайылтууда прогресске жетишилгени менен, доктор Адерин-Покок али жасала турган көп иштер бар экенин моюнга алат. Бирок ал оптимисттик маанайда бойдон калууда, анткени бир кезде четте калгандардын үнү күчөп баратат. Көбүнчө ак, эркектер тармагында кара аял катары, ал өзүнүн квалификациясынын жана үнүн күчөтүү жана таасир берүү үчүн талыкпаган эмгегинин маанилүүлүгүн түшүнөт.

Доктор Адерин-Пококтун астрономиялык сапары бала кездеги The Clangers жана Doctor Who сыяктуу шоуларга болгон кумардан башталган. The Sky at Night сериалынын харизматикалык алып баруучусу сэр Патрик Мурдун шыктандыруусу менен ал ааламды изилдөөгө аттанган. Үйдө жасалган телескоп менен куралданган ал оптика жана приборлор дүйнөсүнө кирип, астрономияда ийгиликтүү карьерага жетелеген.

Жыйынтыктап айтканда, доктор Мэгги Адерин-Покок астрономия дүйнөсүн ар түрдүүлүктү жайылтуу, негизги жылдыздарды кароону жактоо жана тарыхта унутулган илимпоздордун кошкон салымдарын таануу аркылуу өзгөртүүгө умтулат. “Жылдыздарды көрүү искусствосу” ааламдын кереметтери карап, суроо берүүгө убакыт бөлгөндөрдүн бардыгына жеткиликтүү экенин практикалык колдонмо жана эскертүү катары кызмат кылат.

FAQ

Илим тармагында көп түрдүүлүк эмне үчүн маанилүү? Ар түрдүүлүк илимге түрдүү көз караштарды жана идеяларды алып келип, дүйнөнү кеңири түшүнүүгө алып келет. Ал инновацияга жана прогресске өбөлгө болуп, тарыхый жактан четтеп калган же көз жаздымда калган үндөрдү кошууга мүмкүндүк берет. Археоастрономия деген эмне? Археоастрономия - тарых бою ар кандай маданияттар жылдыздар жана жылдыздар сыяктуу асман кубулуштарын кантип байкап, чечмелеп келгенин изилдеген изилдөө тармагы. Ал өткөн цивилизациялардагы астрономиянын ролун түшүнүү үчүн байыркы түзүлүштөрдү, экспонаттарды жана тексттерди изилдөөнү камтыйт. Жылдыздарды көрүү бизге кандай пайда алып келет? Жылдызга көз салуу бизге ааламдын кереметтери менен кайра байланышууга жана көз караш сезимине ээ болууга мүмкүндүк берет. Ал кызыгууну жана ой жүгүртүүнү үндөйт, биздин планетадан тышкаркы дүйнөнү тереңирээк баалоого түрткү берет. Жылдыздарды көрүүнү кантип баштасам болот? Жылдыздарды кароону баштоо үчүн шаар жарыктарынан алыс караңгы жерди табыңыз. Түнкү асманды жылаңач көзүңүз менен байкаңыз же көрүнүшүңүздү жакшыртуу үчүн дүрбү колдонуңуз. Топ жылдыздар жана алардын окуялары менен таанышып, идентификацияга жардам берүү үчүн колдонмолорду же карталарды колдонуңуз. Жергиликтүү астрономия клубдарына кошулуу же жылдыздарды көрүү иш-чараларына катышуу да баалуу көрсөтмөлөрдү жана түшүнүктөрдү бере алат.

булагы:

Адерин-Покок, М. (2020). Жылдыздарды көрүү искусствосу. Пан Макмиллан.