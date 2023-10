Гималай климатындагы аэрозолдор: мөңгүлөрдүн чегинүүсүн тездетүү жана жаан-чачындын схемасын өзгөртүү

By

Изилдөөчүлөр аэрозолдор Гиндукуш-Гималай-Тибет платосунда (HKHTP) мөңгүлөрдүн тез чегинүүсүндө жана жаан-чачындын схемасынын өзгөрүшүнө олуттуу роль ойноорун аныкташкан. Аэрозолдор атмосферанын төмөнкү катмарындагы жалпы жылуулуктун жарымынан көбүн түзөт, калган салым парник газдарынан келет. Изилдөөнү Индиянын Ахмедабад шаарындагы физикалык изилдөө лабораториясынын жана Германиянын Потсдамдагы Гельмгольц борборунун жана Лейпциг университетинин окумуштуулары жүргүзүштү.

Окумуштуулар өз изилдөөлөрүн Индо-Ганг түздүгүнө, Гималай тоо этектерине жана Тибет платосуна бурушкан, булар өтө начар изилденген, экологиясы сезгич жана калктын аялуу катмары көп аймактар. Алар учурдагы климаттык моделдер HKHTP чөлкөмүндөгү аэрозолдук ысытуунун жана жылытуунун таасирин баалабай, бул моделдерде аэрозолдук касиеттердин реалдуураак чагылдырылышынын зарылдыгын баса белгилешти. Изилдөөлөр Science of The Total Environment журналында жарыяланды.

Пакистандын, Индиянын, Бангладештин жана Непалдын айрым бөлүктөрүн камтыган Индо-Ганг түздүгү катуу булганган, бардык байкоочу жерлерде аэрозолдук оптикалык тереңдик (AOD) 0.3төн ашат. AOD абанын булганышынын өлчөмү болуп саналат, жогорку маанилер тумандуу шарттарды жана көрүүнүн азайышын билдирет.

Окумуштуулар ошондой эле AOD үстөмдүк кылган майда аэрозолдук бөлүкчөлөр борбордук Гималай тоо этектеринде жогорку бийиктикте көбүрөөк кездешет жана кара көмүртектин курамынан улам жылуулукту көбүрөөк сиңире тургандыгын аныкташкан. Алар изилдөө мезгилинде Непалдын борбору Катмандунун үстүнөн жылуулукту сиңирүүчү аэрозолдордун жогорку деңгээлин байкашкан.

Андан тышкары, изилдөөчүлөр атмосферадагы аэрозолдордун радиациялык күчөшү Индо-Ганг түздүгүндө жана Гималай тоо этектеринде 2-4 эсе эффективдүү болгондугун, ал эми бийиктикте жогору болгон маанилерди аныкташкан. Аэрозоль менен жылытуулардын орточо жылдык көрсөткүчтөрү да мурда билдирилгенден бир топ жогору экени аныкталды, бул бир гана аэрозолдор аймактагы жалпы жылынуунун 50%дан ашыгын камсыздай алат дегенди билдирет.

Бул түптөөчү талдоо жер үстүндөгү байкоолорду, спутниктик маалыматтарды жана моделдик симуляцияларды колдонуп, Гималай климатындагы аэрозолдордун ролун ар тараптуу түшүнүүгө жардам берген. Натыйжалар HKHTP аймагындагы климаттын өзгөрүшүнө аэрозолдордун таасирин жакшыраак алдын ала айтуу жана чечүү үчүн климаттык моделдердеги аэрозолдук касиеттерди андан ары изилдөө жана так көрсөтүү зарылдыгын баса белгилейт.

булагы:

– Гималай климатын жылыткан аэрозолдор, мөңгүлөрдүн чегинүүсүн тездетет: изилдөө (булак макала)

– The Science of The Total Environment журналы