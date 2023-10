Убакыт өзгөргөн медиадагы толкундардын жүрүм-турумун талдоо

Чыгыш Финляндия университетинин жана Тампере университетинин изилдөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлгөн жакында жүргүзүлгөн изилдөө убакыт боюнча өзгөрүп турган медиадагы толкундардын жүрүм-турумун изилдеген. Толкундун ылдамдыгы убакыттын өтүшү менен өзгөрүшү мүмкүн экенин эске алуу менен, изилдөөчүлөр тездетүүчү толкун теңдемесин иштеп чыгышты. Бул теңдеме релятивисттик эффекттерди эске алат жана ар кандай кубулуштарга таасирин тийгизет.

Окумуштуулар өз изилдөөлөрүндө ылдамдатуучу толкун теңдемеси убакыттын так аныкталган багытын же "убакыттын жебесин" түзүүгө убакыттын алдыга агып кеткен жерлерин чечүүгө мүмкүндүк берерин аныкташкан. Убакыттын багыты көбүнчө энтропиянын көбөйүшү менен аныкталса, бул изилдөө жалгыз бөлүкчөлөрдүн деңгээлинде да убакыттын туруктуу багыты бар экенин көрсөтүп турат.

Изилдөөдө берилген алкак ошондой эле Абрахам-Минковский талашы деп аталган көптөн бери келе жаткан талашты чечет. Ал чөйрөгө киргенде жарыктын импульсу эмне болот деген суроого жооп берет. Изилдөөчүлөр толкундун көз карашына ылайык, импульста эч кандай өзгөрүү жок экенин аныкташкан.

Мындан тышкары, тездетүүчү толкун теңдемеси убакыт боюнча өзгөрүүчү материалдарда толкундарды аналитикалык моделдештирүү мүмкүнчүлүгүн берет. Бул өзгөчө баалуу, анткени ал мурда сандык симуляциялар аркылуу гана жеткиликтүү болгон кырдаалдарды изилдөөгө мүмкүндүк берет. Изилдөө ошондой эле толкун башынан өткөргөн ийри мейкиндик-убакыттын кесепетинен энергияны үнөмдөө локалдык түрдө бузулган тартипсиз фотоникалык убакыт кристаллдарындагы толкундардын жүрүм-туруму сыяктуу кубулуштарга түшүнүктөрдү берет.

Бул изилдөө күнүмдүк оптикалык эффекттерди, жалпы салыштырмалуулуктун лабораториялык сыноолорун жана убакыттын артыкчылыктуу багытын тереңирээк түшүнүүнү кошкондо, ар кандай чөйрөлөр үчүн маанилүү мааниге ээ.

булагы:

– Matias Koivurova et al, “Time-varying media, relativity, and the arrow of time”, Optica.

– Чыгыш Финляндия университети