Bandora Veşartî ya Roadkill li ser Cure û Ekosîstemên Xeterebûyî

Roadkill ne tenê dîmenek xemgîn e li ser rêyên me, lê ew di heman demê de dibe sedema mirina girseyî ya ku bandorê li gerstêrka me dike. Her sal bi milyonan ajal, di nav wan de ker, çivîk û kêzikên tozkulîlk, dibin qurbaniyên lihevketina wesayîtan. Di vê yekê de gelek celebên di xetereyê de hene ku jixwe têkoşîna jiyanê didin. Reptil û amphibians, bi kolektîf wekî "herps" têne zanîn, bi taybetî bandor dibin, tevî serdestiya wan di gelek ekosîsteman de.

Tevgera hêdî û balkêşiya berbi rûberên germ herps bêtir meyldar dibin ku bibin rêgir. Berevajî ker û hirçên gewr, hin herp bersivê nadin trafîkê, ku dibe sedema mirina wan a bêwext. Ev bi taybetî ji bo amfîbiyan rast e, yên ku neçar in ku di navbera jîngehên xwe yên avî û bejayî de koç bikin. Di demsala cotbûnê de, dema ku barana zêde hewzên demkî ji nû ve dadigirin, bi hezaran amfîbîk dest bi rêwîtiyek hovane ber bi deverên xwe yên hevjîniyê dikin. Mixabin, gelek ji wan divê ji riyan derbas bibin da ku bigihîjin cihê xwe, ku ew pir caran dawiya xwe li wir dibînin.

Bandora kuştina rê ji windakirina heywanên takekesî wêdetir diçe. Ew bandorê li cihêrengiya genetîkî û kapasîteya hilberînê ya nifûsê dike. Roadkill bi gelemperî mirovên tendurist, di nav de jinên ciwan ên ku hîna şansê wan nebûye ku beşdarî mezinbûnê bibin, ji holê radike. Ji bo cureyên di xetereyê de, çend mirin jî dikare têra xwe girîng be ku nifûsê ber bi tunebûnê ve bikişîne.

Demek dirêj, kuştina rê wekî rengek xwezayî ya mirinê dihat hesibandin, lê hêjmara wê ya veşartî li ser ekosîsteman nuha tê nas kirin. Ji bo hukûmet û civatan girîng e ku pêşî li ekolojiya rê bigirin û tedbîrên ji bo kêmkirina kuştina rê, wek derbasbûna jîngeha çolê û qedexeyên bilez li deverên krîtîk, bicîh bînin. Bi parastina rê û jîngeha xwe, em dikarin pêşî li windabûna cureyên di xetereyê de bigirin û hevsengiya nazik a ekosîstemên xwe biparêzin.

Çavkanî: Ben Goldfarb, Xaçkirin: Ekolojiya Rê Çawa Pêşeroja Gerstêrka Me Diafirîne