Jin Di Derbarê Êşa Dehsalê Piştî Neştergeriya Meş a Pelvîk de Diaxive

Jinek li ser "dojehê" ya ku ew zêdetirî deh salan ragirtiye piştî emeliyata tevna pelvîk a ku ji hêla bijîjkek Bristol ve hatî kirin, ku niha rûbirûyê guhdana nebaş e, axivî. Jennifer Hill, 74, yek ji zêdetirî 200 nexweşan e ku Trust NHS ya North Bristol qebûl kir ku ji ber emeliyata nehewce ya erdê pelvîk bi karanîna tevna çêkirî ya ku ji hêla Dr. Anthony Dixon ve hatî çêkirin "zerar" dîtiye. Xanim Hill di sala 2012an de û carek din di sala 2016an de hat emeliyatkirin, û bi salan rastî travmayê hat û bandoreke girîng li ser jiyana wê kir.

Dr. Wî neştergerî li Nexweşxaneya Southmead, û hem jî li nexweşxaneya Spire ya taybet, ku nexweşên NHS bi gelemperî ji bo dermankirinê dihatin şandin, kir. Ji Xanim Hill re ji hêla gastroenterologek li Nexweşxaneya Spire ve ji bo sendroma xweya rûkala acizker (IBS) hate şîret kirin ku li Dr. Piştî emeliyatê, nîşanên wê girantir bûn.

Xanim Hill bi zirara nervê, pirsgirêkên rûvî yên domdar, zehmetiyên xew û xwarinê, êşên giran, û hewcedariya avdana kolonê rojane gelek caran maye. Ji ber emeliyatan ji ber êşê nikare seksê bike. Xanim Hill hêvî dike ku bi axaftinê li ser serpêhatiyên xwe û dayîna delîlan di danişîna nebaş de, ew ê hinekî girtîbûnê bi dest bixe û aramiyê bide kesên din ên di helwestên mîna wan de ne.

Lêkolînek ji hêla North Bristol NHS Trust ve sala borî hate weşandin dît ku 203 nexweşên ku di navbera 2007 û 2017 de ji hêla Dr. Dixon ve ji hêla Dr. Linda Millband, seroka neteweyî ya çalakiyên koma îhmalkirina klînîkî li Thompson Solicitors, piştgirî dide derdora 100 nexweşên mesh ên berê yên Dr. Dixon. Ew bawer dike ku danişîn dê balê bikişîne ser ka gelo razîbûnek têr hebû, gelo dermankirinên alternatîf hatine pêşkêş kirin, û gelo nexweş bi rêkûpêk li ser xetereyên neştergeriyê hatine agahdar kirin.

Jêder: The Independent

Definitions:

- Pelvic Mesh: Amûrek bijîjkî ya ku ji bo piştgirîkirina organên li herêma pelvîk tê bikar anîn, pir caran di neştergeriya organên pelvîk an emeliyatên bêhêziya mîzê de tê bikar anîn.

– Rektopeksîya Meş a Laparoskopî (LVMR): Teknîkîyek neştergerî ya ku tevnek çêkirî bikar tîne da ku rovîyên daketî hilde.

– Rovîyên daketî: Rewşa ku rektûm di nav vajîna an anusê de diherike an jê derdikeve.

– Encumena Bijîjkî ya Giştî (GMC): Dezgehek birêkûpêk ku ji bo domandina standardên pratîka bijîjkî li Keyaniya Yekbûyî berpirsiyar e.

- Xizmeta Tenduristiya Neteweyî (NHS): Pergala lênihêrîna tenduristiyê ya ku ji hêla gelemperî ve hatî fînanse kirin li Keyaniya Yekbûyî.

