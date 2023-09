WNBA's New York Liberty bi Xbox-ê re ji bo Dadgeha bi mijara Starfield re hevkariyê dike

New York Liberty, tîmek basketbolê ya jinan a profesyonel li WNBA, bi Xbox re hevkarî kir da ku dadgehek bêhempa ya bi mijara Starfield-ê biafirîne. Di hevkariyek di navbera werzîş û lîstikê de, sêwirana dadgehê di kilît û logoyên Starfield-ê de li nêzê nîvê rêyê rengdêra rengîn-rengdêr a diyarkirî ya Starfield vedihewîne. Dadgeh dê li Navenda Barclays ji bo lîstika Liberty ya li dijî Los Angeles Sparks û Washington Mystics were sepandin. Ev cara duyemîn e ku Liberty bi Xbox-ê re ji bo dadgehek lîstika vîdyoyê-îlhama xwe re dike hev, lê yekem car ew bi taybetî li ser lîstikek bingehîn e.

Rêvebirê Giştî yê New York Liberty Keia Clarke kêfxweşiya xwe derbarê hevkariyê de diyar kir, û got, "Em şanaz in ku hevkariya xwe ya xelatgir bi Xbox re berdewam dikin ku dadgehek duyemîn a yekem-a-cûre û destpêkirina gerdûnî ya Starfield nîşan dide." Clarke di heman demê de dema ku di navbera WNBA û civakên lîstikê de hevrêziyê diafirîne, fersenda gihîştina û tevlêbûna bi temaşevanên nû re ronî kir. Bethesda Studios, pêşdebirê li pişt Starfield, lîstika pir pêşbînîkirî di 6ê Îlonê de ji bo Xbox Series X/S, PC bi rêya Windows, Steam, û Game Pass derxist.

Serokê Xbox Phil Spencer eşkere kir ku Starfield di roja destpêkirina xwe ya fermî de ji mîlyonek lîstikvanên hevdemî derbas kiriye. Ev hevkariya di navbera New York Liberty û Xbox de ne tenê hevberdana werzîş û lîstikê nîşan dide, lê di heman demê de ji bo her du aliyan jî bi qonaxên dîrokî re têkildar e. Bi berdana Starfield, ku lîstika vîdyoyê ya herî mezin a Bethesda Studios di nav deh salan de ye, û New York Liberty ku demsala xwe ya çêtirîn di dîroka franchise de derbas dike, hevkarî ji bo her du rêxistinan demek balkêş nîşan dide.

