Standardek Gerdûnî: Girîngiya Madeyê ji bo Amûrên Mala Zêrîn

Xwedîkirina xaniyek biaqil dikare rehet û têrker be, lê ew pir caran bi tengasiya ku bi standardên cihêreng ên ji bo amûrên cihêreng re mijûl dibe tê. Ev tê wateya gelek navend, serîlêdan, û pêvajoyên sazkirinê yên tevlihev. Matter, standardek teknolojiyek nû ya ji bo cîhazên xaniyê jîr, armanc dike ku vê pirsgirêkê çareser bike bi peydakirina standardek gerdûnî ya ku hemî cîhaz dikarin pê re tevbigerin.

Di sazûmanek xaniyek biaqil de, dibe ku hûn ji pargîdaniyek ampûlên ronahiyê, ji pargîdanek din fîşekek, pergalek avdanê ji marqeyek cûda, û klîma ji ya din hebin. Dibe ku her yek ji van hilberan navend û sepana xwe hewce bike, û dibe ku ew standardên pêwendiyê yên cihêreng ên wekî Zigbee, Z-wave, û Ha-low bikar bînin. Ev sazkirina perçebûyî dikare ji bo bikarhêneran nerehet û tevlihev be.

Matter bi pêşkêşkirina standardek yekane ya ku hemî cîhaz dikarin bipejirînin, hewl dide ku ekosîstema xaniyê hişmend yek bike. Bi Matter re, hûn dikarin navendek kontrola malê ya bijartina xwe bikar bînin, çi SmartThings, Google Home, Apple HomeKit, an Alexa be. Hemî amûrên lihevhatî Matter dê bi navgîniya weya bijartî re bêkêmasî bixebitin, hewcedariya pir sepan û navendê li seranserê mala we ji holê rakin.

Ji bilî hêsankirina sazkirin û kontrolê, Matter feydeyên din jî tîne. Dema ku înternet qut be jî cîhazên mater hîn jî dikarin bixebitin ji ber ku ew dikarin bi tora weya herêmî ve girêbidin. Dîmen û otomasyonên ku we saz kirine dê bi rêkûpêk bimeşin, dabîn bikin ku xaniyê weya jîr di rewşên negirêdayî de jî fonksiyonel bimîne. Vê taybetmendiyê Matter ji gelek pergalên xaniyên din ên jîr cuda dike.

Matter 1.0 sala borî hate berdan, û nûvekirinên pêşerojê dê taybetmendî û lihevhatina cîhaza wê hîn berfirehtir bikin. Nexşeya rê piştgirî ji bo cûrbecûr amûran vedihewîne, di nav de amûrên malê yên mîna robotên valahiya, şuştin, zuwakirin, û sarinc. Piraniya lîstikvanên sereke yên di pîşesaziya xaniyê jîr de berê xwe dane pejirandina Matterê, ku wê bikin standardek bi gelemperî pejirandî.

Ji bo amûrên heyî, senaryoyên cûda hene. Hin cîhaz dikarin bi riya wifi nûvekirinên nermalavê bistînin da ku wan bi Matter re hevaheng bikin. Hub, li şûna cîhazên kesane, dê werin nûve kirin da ku bi Matter re bixebitin, ji ber vê yekê dibe ku hûn hîn jî hewce ne ku navendên xwe yên heyî biparêzin. Dibe ku hin amûrên Zigbee jî ji bo hevahengiyê nûvekirin bistînin. Amûrên din dê bi pergalên xwe yên heyî re berdewam bikin.

Ji bo ku hûn bi tevahî feydeyên Matter-ê hembêz bikin, tê pêşniyar kirin ku hûn amûrên nû yên jîr ên ku bi piştgiriya Matter re têne bikirin. Gava ku hûn hilberên nû digirin, hûn dikarin hêdî hêdî yên kevn bi cîhazên Matter-lihevkirî biguhezînin, di dawiyê de pergalek malek jîr a bi tevahî yekgirtî û aheng biafirînin.

