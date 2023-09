Stratejiya Lîstikên Riot Li pişt Modên Lîstika Demkî di League of Legends de

By

Riot Games, afirînerê League of Legends, bi salan gelek modên lîstikê destnîşan kiriye. Gava ku hin bûne lêzêdekirina domdar a lîstikê, yên din tenê xuyangên demkî kirine. Vê yekê pirsa çima Riot wextê xwe di pêşvebirina modên lîstikê yên ku dê li dora xwe nemînin derbas dike.

Yek ji modên lîstikê yên vê dawiyê yên ku Riot hatî destnîşan kirin Arena ye, moda 2v2v2v2 ku tîm di pevçûnên bilez û kaotîk de tevdigerin. Di seranserê lîstikê de, lîstikvan zêdekirinên hov digirin ku şêwaza lîstika wan diguhezîne. Tevî ku ji hêla lîstikvanan ve baş hate pêşwazî kirin, Arena tenê ji bo demek tixûbdar heya vegera wê di Kanûnê de peyda bû. Lêbelê, ev beşek stratejiya niyet a Riot bû.

Eduardo Cortejoso, hilberînerê lîstikê li Riot Games, diyar kir ku modên berê li gorî pîvanên taybetî yên wekî demjimêrên lîstikê an kirînên her hesabê têne pîvandin. Lêbelê, digel Arena, Riot dixwest ku wê wekî fersendek bikar bîne da ku baweriya lîstikvan ji nû ve ava bike. Ev biryar di destpêka salê de ji hêla League of Legends ve hatî bandor kirin.

Diviyabû ku Arena bibe beşek ji hewildanek mezin ji bo çareserkirina giliyên temaşevanan li ser rawestan û kêmbûna zanîna lîstikê. Tîmê Lîga armanc kir ku modek ku dikare di dubareyên paşîn de were çêkirin biafirîne. Wan dixwest ku aliyek tîmê ya ku Lîga kêfxweş dike biparêzin, ku rê li wan girt ku li ser formatek 2v2 bicîh bibin. Ev rê dide ezmûnek tîmê-oriented dema ku astengên li ser lîstika kalîteya bilind kêm dike.

Her çend Arena piştî xebata xweya destpêkê ji xerîdar winda bû, nûçeyek baş ev e ku ew ê bi Nexus Blitz re vegere. Guhertoya paşîn a Arena dê tweaks û guheztinên nû destnîşan bike, mîna zêdekirinên zêde ji bo lîstikvanan ku bi wan re ceribandin. Ev yek guheztinek nîşan dide ka Riot çawa nêzikî modên lîstika demkî dibe, ku armanc dike ku temaşevanên bêserûber keşf bike û bi hêviyên bêserûber re hevdîtin pêk bîne.

Cortejoso qebûl dike ku ev nêzîkatî dibe ku ji kêmtir lîstikvanan re xizmetê bike lê hêvî dike ku ew ê di navberek berfirehtir ezmûnên lîstikvanan de encam bide. Riot plan dike ku di salên pêş de bêtir li ser fêrbûn û ceribandina modan bisekine, nêzîkatiyek pêşkeftinê ya sivik digire.

Bi kurtahî, stratejiya Riot Games li pişt modên lîstika demkî yên mîna Arena di League of Legends de du qat e. Ya yekem, ew wekî fersendek kar dike ku pêbaweriya lîstikvan ji nû ve ava bike û fikaran çareser bike. Ya duyemîn, ew destûrê dide Riot ku ramanên nû keşif bike, temaşevanên taybetî bike armanc, û ezmûnên lîstikvan ên cihêreng biafirîne. Her çend dibe ku ev mod bi domdarî li dora xwe nemînin, ew beşdarî pêşkeftina domdar a League of Legends dibin.