Xur Bi Hilbijarkek Nûvekirî ya Exotics û Efsanezan vedigere

Di dawiya vê hefteyê de, Xur di Destiny 2 de bi hilbijarkek nû ya hêmanên çîna Exotic û Legendary xuyabûna xwe çêkir. Gava ku lîstikvan serpêhatiya xwe ya Demsala 22-an didomînin, Xur fersendek pêşkêşî dike ku hûn lîsteyên nû yên zirxî yên Exotic, çekek Exotic windabûyî, û tiştên din ên ku li berhevoka xwe zêde bikin peyda bikin.

Ji bo ku hûn vê hefteyê Xur bibînin, biçin Nessus û riya xwe berbi Gora Çavdêr ve bibin. Dema ku hûn gihîştin, li milê rastê yê deverê li darek mezin a bi mozên pembe bigerin. Hilkişin ser şaxê wê yê mezin û rût, û hûn ê bibînin ku Xur li benda we ye.

Ji bo çeka xwe, Xur Crimson, topek destanek hêja ji bo hêlîna weya Kinetic pêşkêşî dike. Ev çeka bi hêz bi sê lûleyan teqînek diavêje û tavilê li ser kuştinên rast ji nû ve bar dike. Nêçîrvan dikarin zirxa lingê Gemini Jester hildin, Tîtan dikarin helmeta Helm of Saint-14 bigirin, û Warlocks dikarin helmeta Crown of Tempests bikirin.

Xur di heman demê de lêgerîna Xenolojiyê pêşkêşî dike, ku dikare bi beşdarbûna Vanguard Ops an bi serketina maçên Crucible û Gambit ve were temam kirin. Bi qedandina vê lêgerînê, lîstikvan dikarin Şîfreyek Exotic bi dest bixin, ku dikare were bikar anîn da ku Exotics xwestî ji Master Rahool bistînin.

Ji bilî pêşkêşiyên Exotic, Xur ji bo kirînê cûrbecûr çek û cebilxaneyên Legendary hene. Ji avêtina bombeyan bigire heya topên destan, cûrbecûr vebijark hene ku li gorî şêwazên lîstika cihêreng in.

Derfetê ji dest nedin ku hûn cebilxaneya xwe zêde bikin û berhevoka xwe temam bikin. Serdana Xur bikin berî ku ew li ser reset heftane winda bibe.

