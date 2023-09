Çîroka Negotî ya Yekemîn Astronotên Jin ên Amerîkî: Şikandina Astengan û Gihîştina Bilindahiyên Nû

Di "The Six: The Untold Story of America's First Astronots Women's America" ​​de, Loren Grush rêwîtiya şeş jinên awarte yên ku di cîhana lêgerîna fezayê ya serdest a mêran de tavan şikandibûn vedikole. Grush çîroka serdest a serdestiya mêrê spî di pêşbaziya fezayê de dijwar dike û beşdariyên girîng ên van jinan, yên ku beşek ji çîna yekem a NASA-yê bûn ku jin di nav xwe de vedihewîne, ronî dike.

Grush balê dikişîne ser jiyana Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, û Shannon Lucid. Van jinan di sala 1978an de beşdarî korpusa astronotan a NASAyê bûn û bi biryar bûn ku bigihîjin bilindahiyên ku berê ji wan re qedexe bû.

"The Six" awirek li ser motîvasyon û dudiliyên wan peyda dike, di demên ku her jinek fam kir ku ew dikare serlêdan bike ku bibe astronot serîlêdanek pêşkêşî dike. Grush pêvajoya hilbijartina wan wekî gavek girîng ber bi cihêrengiyê ve binav dike, her çend çîn hîn jî bi giranî ji zilamên spî pêk dihat.

Pirtûk di heman demê de bi kêşeyên ku van jinan pê re rû bi rû mane, di nav de bala medyaya zayendperest, spekulasyonên şovenîst ên li ser evîn û seksê li fezayê, û tekoşîna hevsengiya jiyana kesane û pîşeyî jî di nav de ye. Grush nimûneyên berxwedanî û biryardariya wan li pêşberî dijwariyê dide, mîna şerê Ride ji bo parastina nepenî û tenduristiya xwe ya derûnî di nav çavdêriya medyayê de.

"The Six" di heman demê de rolên girîng ên ku şampiyonan ji bo cihêrengiyê li hundur û derveyî NASA-yê lîstin ronî dike. Ruth Bates Harris, xebatkarek NASA, bi wêrekî ajans ji ber nebûna cihêrengiya wê rexne kir. Mercury 13, komek ji jinên ku di destpêka salên 1960-an de ceribandinek hişk derbas kirin da ku îspat bikin ku ew dikarin bibin astronot, di heman demê de pejirandinê jî digirin.

Grush serpêhatiyên rojane yên astronotan di nav xwe de dihewîne, aliyên ecêb ên dinyayî yên xebata wan eşkere dike. Wan cil û bergên fezayê ceriband, milên robotîk manevra kirin, û tevlîheviyên xebata bi hevkarên mêr ên ku salnameyên pinupê li deriyên ofîsa xwe nîşan dan rêve kirin.

Digel ku pirtûk ji xeter û trajediyê bêpar nîne, Grush balê dikişîne ser wêrektî û domdariya ku zayend û nijad derbas dike. Karesata Challenger ji xetereyên ku di lêgerîna fezayê de ne, û qurbaniya dawî ya ku ji hêla Resnik ve hatî çêkirin, wekî bîranînek hişyar dike.

Bi lêkolîna hûrgilî û çîrokbêjiya balkêş, "Şeş" têgihîştina me ya nijada fezayê berfireh dike û têgînên kevneşopî yên ku dikarin ji "tevahiya malbata mirovahiyê" re têkildar bin.

