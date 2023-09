Valve ji bo Projeya Hardware ya Nû li Koreya Başûr Sertîfîkaya Radyoyê Distîne

By

Valve, pargîdaniya lîstikê ya ku bi projeyên xwe yên hardware yên wekî Valve Index û Steam Deck tê zanîn, di van demên dawî de li Koreya Başûr sertîfîkaya radyoyê ji bo amûrek hardware ya nû wergirtiye. Agahiyên di derbarê cîhazê de kêm in, bi tenê agahdariya berdest ew e ku ew "alavek bêhêz a kêm-hêza taybetî" ye ku di band frekansa 5Ghz de bi kapasîteyên LAN-ya bêtêl dixebite. Amûr wekî "1030" tête binav kirin, li dû peymana navkirinê ya hilberên berê yên Valve yên mîna Valve Index (navê modela 1007) û Steam Deck (navê modelê 1010).

Digel ku agahdariya tixûb cîh ji texmînan re dihêle, ne mimkûn e ku ev cîhaza nû guhertoyek nûvekirî ya Steam Deck be, ji ber ku ji bo nûvekirinek hilberek pir zû ye. Pir pispor bawer dikin ku dibe ku Valve bi serêşokek din a VR ve vegere cîhê rastiya virtual. Nîşan hene ku kêmbûna firotana Valve Index destnîşan dikin, digel kirêkirinên vê dawîyê yên ji bo tîmên hardware li Valve, ku ev pêşniyar dike ku dibe ku serêşiyek nû ya VR di xebatê de be.

Her çend sertîfîka tê vê wateyê ku Valve dibe ku nêzîkê destpêkirina vê cîhaza nû be, girîng e ku were zanîn ku Valve xwedan dîrokek projeyên refikê ye. Lêbelê, ji ber serkeftina berê ya pargîdaniyên wan ên hardware, îhtîmal e ku ev cîhaza nû ronahiya rojê bibîne.

Heya niha, di derbarê vê cîhaza nû de ti agahdariya fermî ji hêla Valve ve nehatiye berdan. Lêbelê, digel valahiya hindiktirîn di navbera pejirandin û destpêkirinê de ji bo projeyên hardware yên berê yên Valve, dibe ku em di pêşerojek nêzîk de hin nûçeyan hêvî bikin.

