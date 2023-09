Nasnameya Du-Faktorî çi ye? Qatek Zêde ya Parastina Hesabê Serhêl

By

Kurte: Nasnameya Du-Faktorî (2FA) tedbîrek ewlehiyê ye ku ji bikarhêneran hewce dike ku du celeb pêbaweriyên nasnameyê peyda bikin da ku nasnameya xwe verast bikin. Ew qatek parastinê ya zêde li hesabên serhêl zêde dike û xetera gihîştina bêdestûr û dizîna nasnameyê kêm dike.

Di serdema dîjîtal a îroyîn de, rêbaza kevneşopî ya têketina hesabek tenê bi navek bikarhêner û şîfreyê êdî têrê nake. Şîfre dikarin bi hêsanî werin tawîz kirin an dizîn, ku bibe sedema gihîştina bê destûr û dizîna nasnameya potansiyel. Nasnameya Du-Faktorî vê qelsiyê bi hewcedariya formek duyemîn a nasnameyê re çareser dike, ku ji bo kesên xerab gihîştina hesabek pir dijwartir dike.

Bi 2FA re, ji bikarhêneran re bi gelemperî tê xwestin ku tiştek ku ew dizanin, wek şîfreyek, û tiştek ku wan heye, wekî kodek verastkirinê ya yek-carî ku ji cîhaza xweya desta re hatî şandin peyda bikin. Ev berhevoka du faktoran piştrast dike ku her çend faktorek têkeve bin jî, hesab ewle dimîne.

Pêkanîna 2FA ne hewceyê hardware taybetî an zanîna teknîkî ya berfireh hewce dike. Piraniya platform û karûbarên serhêl ji bo 2FA-yê piştgirîya çêkirî pêşkêş dikin, û bikarhêner dikarin bi hêsanî bi mîhengên hesabê xwe ve wê çalak bikin. Dema ku were çalak kirin, ji bikarhêner tê xwestin ku gava ku ew hewl didin têkevinê, faktora verastkirinê ya zêde peyda bike.

Ji ber ku hêjmara tehdîdên serhêl û binpêkirinên daneyê her ku diçe zêde dibe Nasnameya Du-Faktorî her ku diçe girîngtir dibe. Ew qatek ewlehiyê ya pêvek peyda dike ku li hember teknîkên hakkirinê yên hevpar, wek êrîşên fîshing û hewildanên hovane yên texmînkirina şîfreyan, berxwedêrtir e.

Bi daxwazkirina bikarhêneran ku du celeb nasnameyên cihêreng peyda bikin, Nasnameya Du-Faktorî xetera gihîştina nedestûr bi girîngî kêm dike û piştrast dike ku agahdariya kesane ewle û ewle bimîne.

Çawa Erêkirina Dû-Faktoran Çawa dixebite

Nasnameya Du-Faktorî (2FA) bi lêzêdekirina qatek verastkirinê ya pêvek li pêvajoya têketinê dixebite. Li şûna ku bi tenê xwe bispêrin navek bikarhêner û şîfre, ji bikarhêneran tê xwestin ku forma duyemîn a nasnameyê peyda bikin da ku nasnameya xwe îsbat bikin.

Xebata tîpîk a 2FA wiha ye:

Gav 1: Navê bikarhêner û şîfre

Bikarhêner bi têketina navê bikarhêner û şîfreya xwe dest pê dikin, mîna ku ew di pêvajoyek têketina kevneşopî de bikin.

Gav 2: Koda verastkirinê

Piştî têketina pêbaweriyên xwe, ji bikarhêneran tê xwestin ku kodek verastkirinê peyda bikin. Ev kod bi gelemperî ji amûrek pêbawer, wekî têlefonek desta, bi SMS-ê tê şandin an ji hêla serîlêdanek rastgir ve hatî çêkirin.

Gav 3: Têkeve Koda Verastkirinê

Bikarhêner koda verastkirinê ya ku werdigirin têkevin navnîşa têketinê. Ev kod yekta û hesas-dem e, bi gelemperî piştî demek kurt diqede.

Gav 4: Nasnameya Serkeftî

Ger koda verastkirinê rast hatibe nivîsandin, destûr tê dayîn ku bikarhêner bigihîje hesabê xwe. Du faktor, navê bikarhêner / şîfre û koda verastkirinê, bi hev re nasnameya bikarhêner verast dikin, pêvek ewlehiyê peyda dikin.

Nasnameya Du-Faktorî di heman demê de dikare rêbazên din ên verastkirinê jî bikar bîne, wek biyometrîk (şopa tiliyê an nasîna rû) an nîgarên hardware (bişkojkên USB). Rêbaza taybetî ya ku tê bikar anîn dibe ku li gorî platform an karûbarê ku 2FA bicîh tîne diguhere.

Li pişt perdeyan, koda verastkirinê bi karanîna algorîtmayek li ser bingeha mifteyek veşartî ya ku ji bo her bikarhênerek û dema heyî yekta ye tê hilberandin. Ev piştrast dike ku kod tenê ji bo demek kurt derbasdar e, pêşî li êrîşên dubarekirinê an karanîna kodên dizî digire.

Girîng e ku bala xwe bidinê ku Nasnameya Du-Faktorî divê li ser her hesabê ku wê piştgirî dike were çalak kirin, nemaze ji bo hesabên ku agahdariya hesas an hûrguliyên darayî hene. Bi hewcedariya karanîna hem navek bikarhêner / şîfre û hem jî kodek verastkirinê ya zêde, ew ewlehiya hesabên serhêl bi girîngî zêde dike, bikarhêneran ji gihîştina bê destûr û dizîna nasnameya potansiyel diparêze.

Faktorên Di Nasnameya Du-Faktor de

Nasnameya Du-Faktor (2FA) bi karanîna du faktorên cihêreng ve girêdayî ye ku nasnameya bikarhênerek verast bike. Ev faktor di nav sê kategoriyên sereke de ne:

Tiştek ku Hûn Dizanin: Ev faktor tiştek ku bikarhêner dizane vedibêje û bi gelemperî perçeyek agahdariya ku tenê ji wan re tê zanîn e. Nimûne şîfreyek, PIN, an bersiva pirsek ewlehiyê hene.

Tiştek Hûn Hene: Ev faktor tiştek fîzîkî ya ku bikarhêner xwediyê xwe ye vedihewîne. Nimûneyên gelemperî amûrek mobîl, qertek jîr, an tokenek hişk in. Van tiştan kodek yekta ku wekî beşek pêvajoya pejirandinê tê bikar anîn diafirînin an hilînin.

Tiştek Hûn in: Ev faktor bi taybetmendiyek biyolojîkî ya yekta ya bikarhêner ve girêdayî ye, ku bi gelemperî daneyên biyometrîk ve girêdayî ye. Biyometrîk şopên şopa tiliyê, nasîna rû, şopên iris, an naskirina deng vedihewîne. Van taybetmendiyên laşî zehmet e ku werin çêkirin an dubare kirin, astek bilind a ewlehiyê peyda dikin.

Nasnameya Du-Faktorî bi gelemperî hewce dike ku bi kêmî ve du faktorên cûda bikar bînin, ku her faktor dikeve kategoriyek cûda. Mînakî, berhevokek navê bikarhêner / şîfreyek (tiştek ku hûn dizanin) bi kodek verastkirinê re ku ji smartphone re hatî şandin (tiştek ku we heye) verastkirina du-faktor peyda dike.

Bi karanîna gelek faktoran, Nasnameya Du-Faktor bi girîngî ewlehiya hesabên serhêl zêde dike. Tewra ku yek faktor têkeve bin talûkê, êrîşkar dîsa jî hewce dike ku faktora zêde derbas bike da ku gihîştina nedestûr bi dest bixe. Ev qatek parastinê ya zêde li dijî teknîkên hackkirinê yên hevpar zêde dike, ji bo kesên xerab ku neşopandina bikarhênerek rewa dijwartir dike.

Girîng e ku were zanîn ku karanîna gelek faktoran ewlehiya bêkêmasî garantî nake, ji ber ku tu pergal bi tevahî bêaqil nîne. Lêbelê, Nasnameya Du-Faktor tedbîrek pir bi bandor e ku xetereyên ku bi tenê verastkirina-based şîfreyê ve girêdayî ne pir kêm dike.

Gelek platform û karûbarên serhêl vebijarkên cihêreng ji bo bicîhanîna Rastkirina Du-Faktorî pêşkêş dikin. Bikarhêner dikarin berhevoka faktorên ku herî baş li gorî hewcedarî û vebijarkên wan in hilbijêrin, di navbera rehetî û ewlehiyê de balansek çêkin.

Bi tevayî, pêbaweriya Rastkirina Du-Faktorî li ser gelek faktoran ewlehiya hesabên serhêl zêde dike, bikarhêneran ji gihîştina nedestûr û binpêkirinên daneya potansiyel diparêze.

Feydeyên Rastkirina Du-Faktorî

Nasnameya Du-Faktorî (2FA) gelek feydeyên sereke pêşkêşî dike ku beşdarî ewlehiya giştî û parastina hesabên serhêl dibe. Li vir çend avantajên sereke hene:

Ewlekariya pêşkeftî: 2FA ji hêla bikarhêneran ve hewce dike ku du celeb pêbaweriyên nasnameyê peyda bikin qatek ewlehiyê zêde dike. Ev xetera gihîştina bêdestûr bi girîngî kêm dike, nemaze di rewşên ku dibe ku şîfre hatine binpêkirin an dizîn.

Parastina ji Diziya Nasnameyê: Bi pêkanîna 2FA, îhtîmala ku bibin qurbaniya diziya nasnameyê kêm dibe. Tewra ku hackerek karibe yek faktorek bidest bixe, ew ê dîsa jî hewce bike ku faktora zêde derbas bike da ku gihîştina nedestûr bi dest bixe.

Kêmkirina Teknîkên Hakkirina Hevbeş: 2FA li hember teknîkên hackkirinê yên hevpar, wek êrîşên fîşekirinê û hewildanên hovane yên texmînkirina şîfreyan, parastinê peyda dike. Bikaranîna gelek faktoran ji bo kesên xerab ku nepenîtiya bikarhênerek rewa bikin dijwartir dike.

Rehetî û Bikaranîn: Pêkanîna 2FA ne hewceyî hardware taybetî an zanîna teknîkî ya berfireh e. Piraniya platform û karûbarên serhêl ji bo 2FA-yê piştgirîya çêkirî pêşkêş dikin, û bikarhêner dikarin bi hêsanî bi mîhengên hesabê xwe ve wê çalak bikin. Dema ku were çalak kirin, ji bikarhêner tê xwestin ku gava ku ew hewl didin têkevinê, faktora verastkirinê ya zêde peyda bike.

Di encamê de, Nasnameya Du-Faktorî pîvanek ewlehiyê ya bi bandor e ku parastina hesabên serhêl pir zêde dike. Bi daxwazkirina bikarhêneran ku du celeb nasnameyên cihêreng peyda bikin, ew xetera gihîştina nedestûr bi girîngî kêm dike, û piştrast dike ku agahdariya kesane ewle û ewle bimîne.

