Meriv Çawa Xwe Ji Bobelatên Dawetê yên Deqeya Dawî: Ji Bûkan re Serişteyek Alîkar

Dema ku dor tê plansazkirina zewacê, pir bûkan dizanin ku pirsgirêkên nediyar dikarin di her kêliyê de derkevin. Lêbelê, Courtney Bradley, ku xwe-binavkirî 'bff bûk' e, serişteyek hêja parve kiriye da ku ji karesatên zewacê yên deqeya paşîn dûr bikeve. Bradley çû TikTok da ku şîreta bûkan bike li ser awayê çêtirîn ku pêşî li 'vemirandina agir' bigire berî ku bêje "Ez dikim."

Li gorî Bradley, ya sereke di wê yekê de ye ku hûn çawa gihîştina pakêtan berbi roja weya mezin ve digirin. Vekirina pakêtan gava ku ew digihîjin dikare we ji serêşiyên potansiyel ên deqeya paşîn xilas bike. Bi mayîna li ser sewqiyatên hatinî, bûk dikarin zû bi zû pirsgirêk an tiştên wenda çareser bikin berî ku pir dereng be.

Li şûna ku hûn hemî pakêtên xwe heta deqeya paşîn nevekirî hilînin, Bradley pêşniyar dike ku gava ku ew digihîje her radestkirinê çareser bikin. Bi vî rengî, heke di naverokê de pirsgirêk hebin, wek mînakek xelet an amûrek wenda, wextê we pir heye ku hûn bi firoşkarê re têkilî daynin û pirsgirêkê çareser bikin.

Bi pêkanîna vê stratejiya hêsan, bûk dikarin piştrast bikin ku her tiştê ku wan emir kiriye rast e û berî roja zewaca wan tê hesibandin. Ev ne tenê alîkariya kêmkirina stresê dike, lê di heman demê de aramiya hişê peyda dike, zanibe ku hemî tiştên pêwîst di cîh de ne.

Ji ber vê yekê, gava din ku hûn di plansazkirina zewacê de ji çokê ve diçin, girîngiya vekirina pakêtan gava ku ew têne kêm nekin. Dibe ku ew wekî karekî piçûk xuya bike, lê ew dikare di pêşîlêgirtina karesatên zewacê yên potansiyel ên deqeya paşîn de cûdahiyek girîng çêbike.

