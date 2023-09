Berdewamiya Hubble: Rakirina Rêjeya Berfirehbûna Gerdûnê

Di lêgerîna fêhmkirina pêşveçûn û çarenûsa gerdûnê de, zanyar pişta xwe didin domdariya Hubble, ku rêjeya berfirehbûna gerdûnê dipîve. Lêbelê, cûdahiyek domdar ku wekî "Tensiona Hubble" tê zanîn di navbera nirxên pîvandî yên domdar û yên ku ji hêla teoriya teqîna mezin ve hatine pêşbînîkirin de heye.

Ji bo têgihiştinek zelal a vê tengezariyê, stêrnas serî li Teleskopa Fezayê ya James Webb a NASAyê dan. Xelatgirê Nobelê Adam Riess û hevkarên wî ji Zanîngeha Johns Hopkins û Enstîtuya Zanistî ya Teleskopa Fezayê çavdêriyên Webb bikar anîne da ku rastbûna pîvandinên herêmî yên domdariya Hubble safî bikin.

Yek ji amûrên bingehîn ên ku di van pîvandinan de têne bikar anîn lêkolîna guhêrbarên Cepheid e, ku stêrkên pêlbaz in ku wekî nîşankerên dûrbûna pêbawer in. Cepheids bi taybetî geş in û di bin guheztinên mezinahiyê de ku bi ronahiya xweya xwerû re têkildar in. Bi dîtina ronîbûn û sorkirina Cepheids li galaksiyên dûr, stêrnas dikarin rêjeya firehbûna gerdûnê diyar bikin.

Lêbelê, tîrbûna stêran di galaksiyan de ji perspektîfa me pir caran van çavdêriyan tevlihev dike. Destpêkirina Teleskopa Fezayê ya Hubble di sala 1990-an de rê li ber çareseriya baştir a Cepheids vekir, ji ber ku ew dikare guhêrbarên takekesî jî di galaksiyên ku ji sed mîlyon salên ronahiyê dûr in nas bike.

Digel vê yekê, berhevkirina daneyan li beşa nêzê-infrasor a spektrumê ji bo hesabkirina guheztina ku ji ber toza navberê pêk tê girîng e. Li vir Teleskopa Fezayê ya James Webb bi ser dikeve. Dîtina înfrasor a Webb dihêle ku ronahiya Cepheid ji stêrkên derdorê veqetîne, tevlihevbûnê kêm bike û pîvandin baştir bike.

Di lêkolîna xwe de, Riess û ekîba wî çavdêriyên Cepheids bi gavên cihêreng ên li ser pêlên dûrahiya kozmîkî bi karanîna Webb berhev kirin. Bi kalibrkirina ronahiya rastîn a Cepheids di galaksiyên bi dûrahiyan de, ew dikarin di wan galaksiyan de supernovayan bikar bînin da ku ronahiya rastîn hîn bêtir kalibr bikin. Van pîvandinên safîkirî beşdarî diyarkirina rasttir a domdariya Hubble dibe.

Têgihîştina domdariya Hubble ji bo eşkerekirina sirên berfirehbûna gerdûnê û çarenûsa wê ya dawîn girîng e. Kapasîteyên Webb di safîkirina têgihîştina me ya vê pîvana bingehîn û derxistina Tensiyona Hubble de rolek girîng dilîze.

