Warbits+: Ji bo Mobîl û PC-ê Naha Qeydên Betayê Vekin

By

Risky Lab's Warbits, vebijarkek hezkirî ya lîstika klasîk a Advance Wars, ji nû ve nûvekirinek bêkêmasî derbas dibe da ku mezinahiyên ekrana nûjen, lîstika cross-platform, piştgiriya afirandina civatê, û çêtirkirinên cihêreng ên kalîteya jiyanê bigire. Nîşanên beta vekirî yên ji bo Warbits+ naha li ser Steam û iOS-ê hene, û dê heya 20-ê Îlonê vekirî bimînin.

Warbits+ dê meha pêş me li ser PC-ê were berdan, di heman demê de dîroka berdana guhertoya mobîl hêj nehatiye ragihandin. Lêbelê, lîstikvan dikarin lîstikê li ser Steam-ê navnîş bikin û di heman demê de demo-yê jî dakêşin. Daxuyaniya nû dê 6 mîsyonên kampanyayê, 4 mîsyonên pevçûnê, 4 mîsyonên puzzle, edîtorek nexşeyê, û hem ji bo multiplayer herêmî û serhêl piştgirî bike.

Lîstika Warbits ya orîjînal pir hate pesindan, wekî ku piştî mirina wê ya erênî û naskirina wê wekî Lîstika Hefteyê piştî serbestberdana wê hate destnîşan kirin. Beta vekirî ya Warbits+ ya pêşeroj pir tê pêşbînîkirin, digel lîstikvanan ku dixwazin lîstika pêşkeftî ya li ser Steam Deck û iPad biceribînin.

Ger we Warbitsên orîjînal an Şerên Pêşkeftî neleyistiye, dibe ku hêja be ku hûn nirxandinan bişopînin da ku hûn li ser xwezaya narkotîk û lîstika stratejîk a lîstikê ramanek bistînin. Ji bo ku hûn li ser nûçe û pêşkeftinên herî dawî yên di derbarê Warbits+ de nûve bibin, biçin malpera fermî.

Çavkanî:

- Malpera Warbits

- Pêşkêşkara Risky Lab Discord ji bo girêdana TestFlight

- Rûpelê dikana Steam-ê ji bo demo û navnîşa xwestekên Warbits+

(Têbînî: Ji bo vê kurtenivîsê URL ji çavkaniyan hatine rakirin)