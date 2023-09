Asta hişyarker a Berxwedana Antîbiyotîk Li Nexweşên Birîndarên Şer li Ukraynayê hate dîtin

Lekolînwanan astek xemgîn a berxwedana antîbiyotîk di bakteriyan de ji nexweşên birîndarên şer li Ukraynayê kifş kirin. Lêkolîna ku ji hêla Zanîngeha Lund a li Swêdê ve bi hevkariya mîkrobiyologên Ukraynî ve hatî kirin, astên berxwedanê yên bêhempa, nemaze di bakteriya Klebsiella pneumoniae de hate dîtin.

Lekolînwanan nimûneyên nexweşan ji 141 mexdûrên şer li Ukraynayê analîz kirin, di nav wan de mezinên ku di dema şer de birîndar bûne û pitikên ku bi pneumonia ketine. Van nexweşan dema ku li nexweşxaneyan bûn enfeksiyon bi dest xistine, nemaze ji ber tesîsên bijîjkî yên bêserûber û binesaziya wêrankirî.

Encamên ku di The Lancet Infectious Diseases de hatin weşandin, eşkere kirin ku gelek nexweşan xwedî bakteriyên bi berxwedana antîbiyotîk a berbiçav in. Hin cûre li hember antîbiyotîkên nû-pêşkeftî, di nav de antîbiyotîkên nû-pêşkeftî, berxwedanek li hember ajanên antîmîkrobî yên fireh-spektrum nîşan dan. Ecêb e, hema hema ji sedî deh nimûneyan bakteriyên ku li hember antîbiyotîka me ya dawîn, colistin berxwedêr bûn, hebûn. Wekî din, ji sedî şeş ji hemî nimûneyan bakteriyên ku li hember her antîbiyotîka hatine ceribandin hene.

Profesor Kristian Riesbeck, ji Zanîngeha Lundê, nîgeraniya xwe li ser berxwedana ku ji hêla bakteriyên Klebsiella pneumoniae ve tê xuyang kirin, anî ziman, ji ber ku ew potansiyela wan heye ku bibe sedema nexweşiyê tewra di kesên xwedî pergalek berevaniya tendurist de. Wî bal kişand ser pêwîstiya lezgîn bi alîkariya navneteweyî ji bo çareserkirina vê xema giran.

Rêjeya berxwedana antîbiyotîk a ku di vê lêkolînê de hatî dîtin ji her tiştê ku berê hatî dîtin, li welatên mîna Hindistan û Chinaînê jî derbas dike. Prof. Digel ku gelek welat alîkariya leşkerî pêşkêşî Ukraynayê dikin, di çareserkirina vê rewşa domdar de alîkariyek wekhev girîng e.

Encamên vê lêkolînê kêşeyên ku di demên şer de ji hêla bakteriyên berxwedêr ve têne derxistin destnîşan dikin. Ji bilî êşa mirovî ya ji ber şerê li Ukraynayê, li dijî van bakteriyên berxwedêr şerekî nedîtî tê kirin. Destwerdan û piştgirîya rast girîng e ji bo pêşîgirtina li belavbûna berxwedana antîbiyotîk û parastina tenduristiya kesên ku ji şer û pevçûnan bandor bûne.

[Çavkanî: Nexweşiyên Infeksiyonê Lancet]