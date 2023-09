UPI: Guherkera Lîstikê di Ekosîstema Peredana Dîjîtal a Hindistanê de

Fêmkirina UPI: Guherkera Lîstikê di Ekosîstema Paymenta Dîjîtal a Hindistanê de

Di salên dawî de, Hindistan di ekosîstema dravdana xwe de guherînek dramatîk dît, digel ku danûstendinên dîjîtal her ku diçe berbelav dibin. Di vê veguherînê de lîstikvanek sereke Navbera Paymentên Yekgirtî (UPI) ye, pergalek ku di awayê danûstendina Hindistanê de şoreş kiriye. Di sala 2016-an de ji hêla Pargîdaniya Paymentên Neteweyî ya Hindistanê (NPCI) ve hatî destpêkirin, UPI wekî guhezkerek lîstikê derketiye holê, ku dravdana tavilê ya rast-ê bi navgîniya cîhazên desta ve dike.

Bedewiya UPI di sadebûn û rehetiya wê de ye. Ew dihêle bikarhêneran gelek hesabên bankê bi yek serîlêdana desta ve girêdin, çend taybetmendiyên bankingê, rêvekirina fonê ya bêkêmasî, û dravdanên bazirganiyê di yek platformê de bikin yek. Digel vê yekê, ew daxwazên berhevkirina 'Peer to Peer' hêsan dike û plansazkirina dravdanê dike. Pergal 24/7 dixebitîne, ji bo bikarhêneran gengaz dike ku di her wextê rojê an şevê de danûstandinên darayî bikin.

Wekî din, hevberdana UPI taybetmendiyek din e ku wê ji hev vediqetîne. Ew dihêle bikarhêneran li her du partiyan danûstendinê bikin, gelo ew kes in, karsazî ne, an jî hukûmet in. Vê hevberdanê li hemî bank û pêşkêşkerên karûbarê dravdanê dirêj dibe, û ew dike platformek bi rastî gerdûnî.

Danasîna UPI-yê li Hindistanê dravdanên dîjîtal jî demokratîk kiriye. Berî destpêkirina wê, dravdanên dîjîtal bi piranî ji yên ku bi qertên kredî an debîtê re sînordar bûn. Lêbelê, UPI ji bo her kesê ku xwediyê hesabê bankê û têlefonek desta ye mimkun kiriye ku beşdarî aboriya dîjîtal bibe. Vê yekê bandorek kûr li tevlêbûna darayî kir, bi mîlyonan Hindiyên bêbanke û binbank anî nav pergala darayî ya fermî.

Digel vê yekê, UPI di pêşvebirina aboriya bêpere de jî rolek girîng lîstiye. Bi peydakirina alternatîfek ewledar û bikêrhatî ya drav, ew alîkariya kêmkirina pêbaweriya li ser dravê laşî kir. Ev bi taybetî li welatek mîna Hindistanê girîng e, ku drav bi kevneşopî li ser aboriyê serdest e.

Di warê cildên danûstendinê de, UPI mezinbûna berbiçav dîtiye. Li gorî daneyên NPCI, danûstendinên UPI-yê di Cotmeha 2-an de 2020 mîlyar derbas kir, şahidiyek ji pejirandina wê ya berfireh. Ev mezinbûn ji ber ketina zêde ya têlefonên têlefonê û girêdana înternetê, û her weha ji hêla hukûmetê ve ber bi dîjîtalbûnê ve hatî geş kirin.

Lêbelê, her çend UPI gavên girîng avêtiye, ew ne bê kêşeyên xwe ye. Pirsgirêkên wekî têkçûna danûstendinê, xapandin, û fikarên nepeniya daneyê wekî astengiyên potansiyel derketine holê. Pêdivî ye ku rayedar van pirsgirêkan çareser bikin da ku mezinbûna domdar a UPI piştrast bikin.

Di encamnameyê de, UPI bi rastî di ekosîstema dravdana dîjîtal a Hindistanê de guhezkarek lîstikê ye. Sadebûn, rehetî û tevlêbûna wê ew kiriye bijarek populer di nav bikarhêneran de. Gava ku Hindistan li ser riya xwe ya berbi dîjîtalbûnê didomîne, tê çaverê kirin ku UPI di şekildana perestgeha darayî ya welat de rolek hîn girîngtir bilîze. Tevî pirsgirêkan, paşeroja UPI sozdar xuya dike, û tê xwestin ku di salên pêş de awayê danûstendina Hindî ji nû ve diyar bike.