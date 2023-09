By

Di nûçeyên vê dawiyê de, rêveberiya Biden pêngavek ji bo serbestberdana 6 welatiyên Amerîkî yên ku li Îranê girtî ne, avêtine, bi derxistina destûr ji bankan re ji bo veguhestina XNUMX milyar dolaran ji pereyên petrolê yên cemidî yên Îranê bêyî tirsa cezayên Amerîkî. Kongre ji vê pêşkeftinê hatiye agahdar kirin, û guheztina girtiyan dibe ku di destpêka hefteya pêş de pêk were. Li hember vê yekê XNUMX welatiyên Îranê yên ku li Amerîkayê girtî ne jî dê bên berdan. Armanca vê tevgera dîplomatîk başkirina têkiliyên Amerîka û Îranê ye.

FDA ji bo derziyek nû ya koronavirusê ku bi taybetî bineguhêza omicron armanc dike, pejirand ku ji demsala paşîn a vîrusê ya bêhnê re amade dike. Dema ku vakslêdan ji bo her kesê 6 meh û mezintir hatî paqij kirin, panela şêwirmendiyê ya CDC dê bicive da ku nêzîkatiyek armancdartir diyar bike. Tê payîn ku vakslêdan di dawiya vê hefteyê de peyda bibe û dê ji bo piraniya Amerîkîyên xwedî bîmeya taybet, Medicaid, an Medicare belaş be.

Fas di qebûlkirina alîkariyên biyanî de piştî erdheja vê dawiyê hêdî hêdî bû. Welat di hevahengiya hewildanên alîkariyê û belavkirina alîkariyê de li deverên zirardar re rû bi rû maye, û di alîkariya kesên ku ji karesatê bandor bûne de dereng çêdibe.

Wezareta Dadê biryar e ku li dijî Google dest bi darizandinek dij-trust bike, ku dêwek teknolojiyê dê were şopandin ji ber ku potansiyel pozîsyona xwe ya serdest di bazara motora lêgerînê de bikar tîne da ku pêşbaziya di lêgerîn û reklamê de bitepisîne. Ev ceribandina profîla bilind di du dehsalan de yekem car e ku li dijî pargîdaniyek teknolojiyê ya sereke ye û dibe ku bandorên girîng li ser pîşesaziya teknolojiyê û gihîştina paşeroja Google-ê hebe.

Bahoza Lee ji bo rojhilatê New England-ê xeterek mezin çêdike, bi potansiyela bayê bihêz, barana giran û barîna bahozê. Digel ku tê çaverê kirin ku ew li deryayê bimîne, dibe ku Kanadî Maritimes û Nova Scotia rastî lêdanek rasterast were. Tê pêşbînîkirin ku bahoz qels bibe lê her ku diçe bakur mezinahiya wê zêde dibe.

Di nav grevên domdar ên Hollywoodê de, Drew Barrymore pêşandana nîqaşa xwe vedigerîne. Ev biryar di demekê de tê ku gelek berhem li bendê ne, ku di dema betalkirina pîşesaziyê de naverokek nû pêşkêşî bîneran dike.

Di karesatek bi şerabê de, nêzîkê 600,000 gallon şeraba sor di nav kolanên São Lourenço do Bairro, Portekîz de, piştî ku du tangên şerabê yên aîdî karxaneyek herêmî teqiyan. Agirkujan karîbûn miqdarek mezin a şerabê veguhezînin santrala paqijkirina avê. Şeraba îsal ji ber zêdebûnê hat tinekirin û ji bo vexwarinê ne guncaw bû.

Di dawiyê de, bikarhênerên Chrome naha dikarin ji mîhengên nû yên nepenî û reklamê sûd werbigirin. Armanca van mîhengan ew e ku nepenîtiyê zêde bikin û bikarhêneran li ser ezmûna geroka xwe bêtir kontrol bikin. Ji bo bêtir agahdarî, sepana The Post-ê dakêşin an jî xwe li bultena wan qeyd bikin da ku bi nûçeyên herî dawî yên di "The 7"-ê de agahdar bin.

Çavkanî:

- Peymana Guhertina Girtiyan bi Îranê re: [çavkanî]

- Pejirandina FDA ya Vakslêdana Nû ya Coronavirus: [çavkanî]

- Qebûlkirina Fasê ya Alîkariya Erdhejê ya Biyanî: [çavkanî]

- Dadgehkirina Antitrust Li Dijî Google: [çavkanî]

- Xetereya bahozê ji Rojhilatê New England re: [çavkanî]

- Pêşandana Gotûbêja Drew Barrymore: [çavkanî]

- Karesata şerabê li Portekîzê: [çavkanî]

- Mîhengên Nepenî û Reklamê yên Nû li ser Chrome: [çavkanî]