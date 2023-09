The Top Five Money-Making GTA Heists Online of All Time

Di Grand Theft Auto (GTA) Serhêl de drav pir girîng e, û dizî yek ji awayên bilez û herî bikêr e ku meriv bi mîlyonan bike. Di vê gotarê de, em ê pênc hefsên serhêl ên ku drav didin GTA Online vekolînin:

5) Pirsgirêka Bogdan: Ev heist beşek ji kiryarên Doomsday Heist e û du-çar lîstikvan hewce dike. Tîmek pêdivî ye ku di binê deryayê de, dema ku ya din bi karanîna Mammoth Avenger-a GTA Online veşêre peyda dike. Berdêla Pirsgirêka Bogdan li ser dijwariya Normal li dora 1,425,000 $ ye.

4) Karê Standardî yê Pasîfîkê: Ev senaryoya klasîk a dizîna bankê di sala 2015-an de hate destnîşan kirin. Ew çar lîstikvan hewce dike û rewşên xeternak û şerên bi ekîbên diziyê yên dijber re têkildar dike. Tezmînata The Pacific Standard Job 750,000 $ li ser Easy, 1,500,000 $ li ser Normal, û 1,875,000 $ li ser Zehmetiya Zehmet e.

3) Senaryoya Doomsday: Wekî yek ji kiryarên The Doomsday Heist, ev heist dikare ji hêla du-çar lîstikvanan ve were qedandin. Her çend dirêj be jî, ew 1,800,000 $ li ser dijwariya Normal û 2,250,000 $ li ser dijwariya Zehmet pêşkêşî dike.

2) The Diamond Casino Heist: Ev heist, di dawiya 2019-an de hate zêdekirin, ji lîstikvanan re hewce dike ku Arcade saz bikin. Ew sê rêbazan pêşkêşî dike: Bêdeng û Dizî, Big Con, an Aggressive. Bi talankirina Diamonds li ser dijwariya Zehmetî dravdana herî zêde ya 3,619,000 $ dikare were bidestxistin.

1) The Cayo Perico Heist: Berevajî yên din, ev heist dikare solo were lîstin. Ew li Girava Cayo Perico pêk tê û pêdiviya Diamond Casino Penthouse û binavê Kosatka heye. Dravdana seretayî bi armancê ve girêdayî ye, digel ku Peykerê Pantherê 4,089,152 $ li ser dijwariya Zehmet pêşkêşî dike.

Van dizîn ji lîstikvanan re fersendên bikêr peyda dikin ku di GTA Online de dewlemendî kom bikin. Çavkanî: Di lîstikê de zanîn û ezmûn.