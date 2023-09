Koma Accelerating Times Media bi Bidestxistina Rojnameyên Acorn re li Kalîforniya Başûr berfereh dibe

By

Times Media Group (TMG) bi girtina Rojnameyên Acorn, marqeyek nûçeyan a pir rêzdar ku li rojavayê Los Angeles û wîlayetên Ventura yên rojhilatî ji zêdetirî 340,000 xwendevanan re xizmet dike, berfirehbûna xwe li Californiaya Başûr ragihand. Peyman bi destxistina pênc heftenameyan, di nav de Acorn of Agoura Hills, Moorpark Acorn, Simi Valley Acorn, Camarillo Acorn, û Thousand Oaks Acorn, û her weha çend weşanên heval û malperên têkildar vedihewîne.

Damezrîner û Serok TMG Steve Strickbine kêfxweşiya xwe ya ji bo bidestxistinê anî ziman û got, "Ev hem ji bo Times Media Group û hem jî ji bo Rojnameyên Acorn rojek girîng e." Wî pesnê xebata Jim û Lisa Rule da, zewaca ku Rojnameyên Acorn di nav marqeyek nûçeyên civata pêbawer de ava kir, ku ji ber vegirtin û nirxa xwe ya awarte ji bo reklamkeran tê zanîn.

Bidestxistina Rojnameyên Acorn bi pabendbûna TMG-ê re têkildar e ku ji civakan re nûçe û agahdariya herêmî ya rast û rastîn peyda bike. Vê gavê hebûna TMG-ê li Kalîforniya Başûr hîn xurtir dike, ji ber ku Rojnameyên Acorn beşdarî taybetmendiyên din ên nûçeyên civatê yên TMG-ê yên li herêmê dibin, di nav de Pasadena Weekly, LA Downtown News, The Argonaut li Santa Monica, Ventura County Reporter, û Picket Fence Media-ya ku vê dawiyê bi dest xistiye.

Jim û Lisa Rule, xwediyên niha yên Rojnameyên Acorn, baweriya xwe bi serokatiya TMG anîn ziman. Di daxuyaniyeke hevpar de, wan got, "Her çend ku derbaskirina meşaleyê qet ne hêsan e, em bi pêşerojek geş a Rojnameyên Acorn di bin serokatiya Steve Strickbine de bawer in." Wan şanaziya xwe bi mezinkirina weşanan nîşan da û mîrasa xwe spart TMG, pargîdaniyek ku hewesa wan ji bo rojnamegeriya hîperherêmî û têkiliyên kûr ên civakê parve dike.

Weşan dê ji ofîsên xwe yên heyî yên li Agoura Hills û Camarillo berdewam bikin. Strickbine soza xwe ya ji bo parastina rojnamegeriya bi kalîte û durustiya ku Rojnameyên Acorn bi wan têne nas kirin eşkere kir, û got, "Ez şanaz im ku wan Times Media Group wekî cîgir hilbijart da ku wê mantelê bi pêş ve bibe."

Times Media Group, ku di sala 1997-an de ji hêla Steve Strickbine ve hatî damezrandin, li Arizona û Kalîforniya Başûr zêdetirî 40 weşanan xwedî dike û kar dike. Portfolio ya TMG zêdetirî 25 rojnameyên civatê yên heftane û malperên heval, û her weha AZ Integrated Media, pargîdaniyek belavkirina medya û weşana xwerû ye.

